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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يكرم سيدات طائرة الزمالك بعد كأس أفريقيا

صدى البلد

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تكريم فريق الكرة الطائرة للسيدات بعد الفوز بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة، كما قام بتكريم بتكريم فريق الكرة الطائرة للرجال بعد الفوز بالمركز الثاني للبطولة الأفريقية.

وأثنى المستشار مرتضى منصور رئيس  الزمالك على مستوى فريق الكرة الطائرة للسيدات وتأهله لكأس العالم للأندية بالهند، كما أشاد بفريق الرجال ونجاحه في حصد لقبي الدوري وكأس مصر والمنافسة بقوة في البطولة الأفريقية.

وأضاف أن الفريقان نجحا في التتويج ببطولات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي والحجز على أرصدة الزمالك في البنوك.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم بمثابة أخطر مؤتمر في تاريخ النادي، موضحا أنه عقد مؤتمرا منذ 15 يوم ولم يأت النادي بعدها.

وقال رئيس النادي في المؤتمر الصحفي : عقدنا اجتماعا لمجلس إدارة النادي قبل المؤتمر الصحفي اليوم لمناقشة العديد من الأمور المهمة.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة بشأن رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي :" المدير الفني مستمر ولا أساس من الصحة لما تردد حول التفاوض مع حسام حسن لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

 وأضاف أن اللجنة الفنية ليس لها الحق في الحديث مع أي شخص دون الرجوع لمجلس إدارة نادي الزمالك في أي قرار. 

وشدد على أن ما تردد بشأن رحيل المدير الفني لا أساس له من الصحة

 وتابع قائلا :" كفاية ضرب في نادي الزمالك".

وأضاف أنه لا أساس من الصحة للتفاوض مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي لتدريب الأبيض.

 

مرتضى منصور الزمالك خوان كارلوس أوسوريو بيتسو موسيماني حسام حسن

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