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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام مبادرة معا للقمة لطلاب الثانوية العامة بسيناء

ختام مبادرة معا للقمةلطلاب
ختام مبادرة معا للقمة"لطلاب الثانوية بسيناء

اختتمت مبادرة معاً للقمة لطلاب الثانوية العامة التي نظمها حزب مستقبل وطن  امانة محافظة شمال سيناء ، والتي استمرت  على مدار اسبوع كامل…حيث شهد اليوم  ختام مبادرة معاً للقمة بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد للمرجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بدون أي مقابل.

 

وقد تم تقديم محاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة، بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بإشراف أمانة التعليم والبحث العلمي بقيادةحمزة رضوان، وبرعاية أمانة الشباب بقيادةدكتور كريم صلاح سلام أمين شباب المحافظة.

 

إقبال شديد:

 

حيث شهد اليوم الختامي للمبادرة ، إقبال شديد من طلاب الثانوية العامة على المشاركة بمدينة العريش في مادة الفيزياء قدم خلالها  أحمد ابو الوفا المرجعات النهائية للمادة ، بكل سهولة ويسر، وكان لها مردود إيجابي على جميع الطلاب المشاركين.  بحضور  المهندسة ليلى مرتجى عضو هيئة مكتب المحافظة، و دكتورة إسراء الشريف المدير المالي والاداري لامانة الحزب ، وعدد من أعضاء هيئة مكاتب اقسام مدينة العريش.

 

وكن جانبها.. أكدت المهندسة ليلي مرتجي عضو هيئة مكتب المحافظة،على دور حزب مستقبل وطن الخدمي وما يقدمه من مبادرات وفعاليات متميزة سواء في التنظيم أو الإشراف والرعاية لخدمة المجتمع السيناوي،وقدمت التحية لقيادات حزب مستقبل وطن بشمال سيناء على تذليل كل العقبات لإنجاح هذه الفعالية ،واشادت بدور المنظمين والمشرفين وشباب الحزب الذين كانوا شعلة نشاط طوال ايام الفعالية.

بدورهم وجة طلاب مدينة العريش المشاركين في المبادرة وأولياء أمورهم، التحية للمشرفين على المبادرة،والأساتذة المشاركين كما قدموا الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، على جهودهم المستمرة في تنظيم الفعاليات والمبادرات بكافة المجالات على أرض شمال سيناء، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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