أخبار التكنولوجيا.. ChatGPT يصل الدول العربية وتيك توك تختبر روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تختبر منصة تيك توك TikTok، نسختها الخاصة من روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي AI، تطلق عليه اسم Tako.

بعد حظر تيك توك.. سناب شات يصل لـ 200 مليون مستخدم في الهند

أعلنت شركة سناب الأم لخدمة سناب شات Snapchat، عن إن تطبيق الرسائل المرئية التابع لها تجاوز 200 مليون مستخدم نشط شهريا في الهند، و 120 مليون منهم يشاهدون المحتوى على المنصة.

بإمكانات أسطورية وأسعار لن تصدقها.. 5 من أفضل هواتف أندرويد في 2023

تشمل خياراتك لشراء هاتف أندرويد جديد أكثر صعوبة مقارنة بشراء هاتف search آيفون جديد، حيث يوجد العديد من العلامات التجارية في السوق وتملك الكثير من خيارات الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ولكل منها تصميم مميز ومواصفات أكثر تميزا، وفي الوقت نفسه تختلف علامات الأسعار على نطاق واسع.

أطلقت شركة شاومي الصينية، هاتفها الأيقوني الجديد Xiaomi 13 Ultra، إلى بعض الأسواق العالمية من بينها أوروبا.

روبوت الدردشة ChatGPT يصل لبعض الدول العربية.. تحقق من القائمة

أعلنت شركة OpenAI عن توسيع نطاق روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي ChatGPT ليصل بذلك إلى عشرات الدول خارج الولايات المتحدة، من بينها عدة دول عربية.

حرق اسعار.. خصم 57% على جوال Galaxy S20 FE من سامسونج

تشمل عروض الصيف، خصومات رائعة على هواتف الفلاجشيب الرائدة من سامسونج، حيث توفر مواقع التجارة الإلكترونية عروض مغرية على الهواتف الذكية، مما يمنح العملاء على فرصة لشراء الهواتف الباهظة الثمن بتكلفة أقل بكثير من قيمته الحقيقية.

قاتل واتساب.. ازاى تستخدم تطبيق المراسلة الآمن سيجنال Signal

الخصوصية هي من أبرز السمات التي يتمتع بها تطبيق المراسلة المشفر سيجنال Signal، فهي من إحدى أهم الوظائف التي تقدمها الخدمة، مما جعلت التطبيق يتصدر قائمة أهم التطبيقات الآمنة بسبب ميزاتها التي تركز على الخصوصية والتشفير.