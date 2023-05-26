قرار عاجل من رئيس الإمارات يخص أبوظبي.. تعرف عليه

أصدر رئيس الإمارات محمد بن زايد، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قرارا عاجلا بإنشاء هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، حيث تتولى مهام مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القُصّر في أبوظبي.

كما تهدف هيئة الأوقاف إلى نشر ثقافة الوقف وترسيخ قيم الخير والعطاء وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع في الإمارة.



وفي سياق آخر؛ فقد أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني و"أدنوك" تعاونهما لرفع الاستعداد والجاهزية للطوارئ في المنشآت الحيوية في الإمارة من خلال الوقاية والتخطيط والعمل الميداني، بهدف خفض زمن الاستجابة وتعزيز كفاءتها للتعامل مع حالات الطوارئ، ما يعزِّز حماية الأرواح والممتلكات.