أمين القومي للأمومة : جلسات للمدرسين وأولياء الأمور بمبادرة تمكين الطفل المصري بسوهاج

شهدت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري بمحافظة سوهاج والتي تم إطلاقها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني " أصيلة لخريجات القلب المقدس وأشوكا " بهدف نشر وتعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية بين الأطفال وذويهم بالمؤسسات التعليمية ، وصناعة التغيير المجتمعي ، وتغيير السلوكيات واكتساب المهارات الحياتية، وبناء نسق قيمي مجتمعي يسوده المودة والاحترام والتسامح وقبول الآخر للتصدي لمظاهر العنف والتنمر والتحرش والإيذاء البدني والمعنوي.

وأوضحت الأمين العام للمجلس أن المبادرة تضمنت جلسات للمدرسين وأولياء الأمور ومعكسر للأطفال، وتضمنت أيضًا تعريف أعضاء هيئة التدريس والأخصائيين الإجتماعيين بقانون الطفل المصري 126 لسنة 2008 والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وآليات حماية الأطفال والمتمثلة في لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل 16000 والخدمات والبرامج التي يقدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة ، كما تم عرض منهجية المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوي" التي ترعاها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والأنشطة والأساليب التدريبية المبتكرة الملائمة للأطفال ( دوائر الحكي ، والمسرح التفاعلي ، ولقاء الأجيال ) ، كما تم التدريب علي مخاطر إستخدام الإنترنت بالإضافة إلي مكونات السلوك البشري والتدخلات المطلوبة لإكتساب القيم وخصائص المراحل العمرية للأطفال وعلاقة القيم بتكوين شخصة الطفل وخاصة في المراحل الأولي من عمر الطفل والقواعد السلوكية الأساسية لدي الأطفال. فضلاً عن تنفيذ جلسات خاصة بصناعة التغيير الإجتماعي وإدماج الكل في صناعته.

وأشارت "عثمان" إلى أن أنشطة المبادرة تضمنت جلسات توعوية خاصة بمواجهة التنمر وأسبابه وأليات الحماية من التنمر ودعم قيم الإحترام رغم الإختلاف، وذلك مع عرض لبعض أنشطة التدريب على تنمية قيمة الاحترام وقبول الآخر والتسامح والمثابرة فضلا عن زيادةًصناعة التغيير الاجتماعي وكيفية تعامل الاطفال من خلال الخروج بمبادرات إبداعية وريادية للحد من التنمر والتي تم تنفيذها من خلال جمعية أصيلة..

وقالت "عثمان" أن معسكر الأطفال الذي تم تنفيذه من خلال "جمعية أصيلة وجمعية أشوكا" وبالتعاون والتنسيق مع فريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة، تضمن للتدريب علي تقدير الذات " اعرف نفسك " ـ من هو الأخر ؟ الاختلاف وأهميته ، وأنا أحترم الأخر - مفهوم التنمر وانواعه وآليات الحماية منه. بالإضافة إلي الحماية من مخاطر الإنترنت باستخدام الأنشطة المختلفة حول كيفية التصرف في المواقف التي نتعرض لها خلال استخدامنا للمواقع المختلفة والتعرف علي كيفية الحفاظ علي معلوماتنا الشخصية كما تضمنت الأنشطة التعريف بالتغيير الإجتماعي للأطفال وتضمت أيضا فعاليات المعسكر العديد من الأنشطة الترفيهية التي تهدف إلي زرع القيم والمبادئ في الأطفال بأهمية المنافسة الإيجابية بينهم.

وأضافت الأمين العام للمجلس أن جلسات أولياء الأمور تضمنت التعريف بمبادئ التربية الايجابية ومهاراتها والتعرف علي خصائص مراحل الطفولة المختلفة وكيفية مواجهة المشكلات السلوكية للأطفال بالإضافة إلي التعرف على خطوات صناعة التغيير الاجتماعي من خلال أشوكا.

واختتمت المبادرة فعالياتها بلقاء الأجيال بين الأطفال وأولياء أمورهم وقام الأطفال بتقديم عرض مسرحي بعنوان " أنا ضد التنمر " ، وعروض فنية وتثقيفية ومناقشات حول الأنشطة المختلفة التي تمت خلال المعسكر.

ومن جانبه أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على دعمه الكامل للمبادرة، وإتاحة جميع الإمكانات لإنجاحها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاستدامة للمبادرة، وضمان استمرارها؛ لاستهداف أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.

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