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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 108 ميجابيكسل.. خصم 22% على جوال هواوي Nova في السعودية

Huawei nova 9 SE
Huawei nova 9 SE

تقدم "هواوي" جوالها الذكي "نوفا 9se" بعدد كبير من المميزات، منها الشحن السريع بقوة 66 وات ومعالج قوي من كوالكوم يضمن لك أداء سلس مع تعدد المهام وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل.

يتوفر جوال هواوي نوفا 9 se للبيع على موقع أمازون السعودية بخصم كبير يصل إلى 22% من سعره الأصلي، ليصبح حاليا معروض للبيع بسعر 939 ريال سعودي فقط، مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 128GB 8GB، في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" كل تفاصيل الجهاز.

Huawei nova 9 SE

مواصفات Huawei nova 9 SE

يأتي جوال هواوي نوفا مع شاشة عرض LCD مقاس 6.7 بوصة، معدل تحديث 90 هرتز، دقة وضوح 1080x2388 بيكسل مع كثافة بيكسلات 387 بيكسل لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 89.5%.

يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج كوالكوم مجموعة شرائح SM6225 Snapdragon 680 4G بدقة تصنيع 6 نانومتر، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أعلى 2.4 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك Adreno 610 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم من مساحة التخزين، و يدعم إضافة كارت ميموري خارجي.

Huawei nova 9 SE

يحزم جوال هواوي نوفا بطارية سعة 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 66 وات وتصل من 0 إلى 75% خلال 20 دقيقة فقط، نظام التشغيل أندرويد 11 وواجهة المستخدم EMUI 12، مع وزن إجمالي 191 جم، وأبعاد طول 164.6 ملم وعرض 75.6 ملم وسمك 7.9 ملم.

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بالنسبة لإمكانيات التصوير، نجد في الجهة الخلفية 4 كاميرات، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل والثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع فلاش ليد وتصوير بانورامي، وكاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 16 ميجابيكسل.

يدعم الجوال اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS كما أنه يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع بجوار زر التشغيل، مع مستشعرات التقارب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب.

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