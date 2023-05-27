أخبار التوك شو| المالية: نستهدف 5 مليارات جنيه من زيادة رسوم السلع.. المفتي: القضاء صاحب الحق في الحكم بتكفير أي إنسان

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

زيادة 10% في سعرها.. خبر صادم من وزير المالية لمحبي القهوة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن البن من المنتجات التي سيزيد سعرها 10% بسبب فرض رسوم جديدة، مشيرا إلى أن هذه الرسوم لن تحدث مشكلة في مستوى معيشة المواطنين.



المفتي يوضح حالات يجوز فيها شرعا استخدام بصمة DNA لإثبات النسب

رد الدكتور شوقي علَّام - مفتي الجمهورية، على سؤال عن حكم تجربة الحامض النووي DNA فيما يتعلق بالنسب، قائلا: إنَّ الدين ليس في خصومة مطلقًا مع العلم.

هشام إسماعيل: بعض النجوم يشنون حملات ضد آخرين

قال النجم هشام إسماعيل،أن مواقع التواصل الاجتماعي أداة دعائية، يستخدمها العديد من النجوم في ضرب أو شن حملات ممنهجة ضد بعض الفنانين.



هشام إسماعيل: قرار الجزء الثامن من الكبير أوى لم يحسم بعد

كشف الفنان هشام إسماعيل، تأثير دور “فزاع بمسلسل الكبير أوي” على مستقبله الفني،قائلا:"كان له نجاح كبير في حياته السينمائية وتعلق الأطفال به".



تامر فرج: مسرحية طيب وأمير استنزفتني والتجربة خوفتني.. فيديو

كشف الفنان تامر فرج، تفاصيل مسرحية طيب وأمير التي تعرض على مسرح ميامي بطولة هشام إسماعيل وتامر فرج وعمرو رمزي وعددا آخر من الفنانين.



هل زيادة رسوم تنمية موارد الدولة تشمل «السلع الأساسية»؟ وزير المالية يجيب

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة، الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.



وزير المالية: نستهدف 5 مليارات جنيه من زيادة الرسوم على السلع والخدمات

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل زيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات، قائلا “نحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الأشياء التي لها آثار تضخمية.



المفتي: القضاء صاحب الحق في الحكم بتكفير أي إنسان.. فيديو

قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، إنَّ الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلَّا عن طريق القضاء، ولا يتم إلا بعد التحقُّق الدقيق من الأمر، ولا يجوز لأحد من الناس أن يكفر أحدًا.



بسبب سميرة عبد العزيز| محمد موسى يهاجم محمد رمضان: هو الشغل بالإكراه

علق الإعلامي محمد موسى، على أزمة الفنانة سميرة عبد العزيز مع الفنان محمد رمضان، بسبب رفضها أداء دور أم بلطجي.



لدينا عجز.. نداء عاجل من نقيب الأطباء البيطريين للحكومة

قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، إن الطبيب البيطري مسئول عن صحة وسلامة وأمن غذاء المواطن المصري، وهو البروتين من أصل حيواني، والذى يمثل حوالي 50% من إجمالي يتناوله الفرد العادي على مدار اليوم، وبالتالي تنبع من هنا أهمية وجود الأطباء البيطريين فى الأماكن التي تخصهم، ومنها التفتيش على المطاعم التي تبيع بها البروتين والوقاية.

