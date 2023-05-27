عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| المالية: نستهدف 5 مليارات جنيه من زيادة رسوم السلع.. المفتي: القضاء صاحب الحق في الحكم بتكفير أي إنسان

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي: 

زيادة 10% في سعرها.. خبر صادم من وزير المالية لمحبي القهوة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن البن من المنتجات التي سيزيد سعرها 10% بسبب فرض رسوم جديدة، مشيرا إلى أن هذه الرسوم لن تحدث مشكلة في مستوى معيشة المواطنين.
 

المفتي يوضح حالات يجوز فيها شرعا استخدام بصمة DNA لإثبات النسب
رد  الدكتور شوقي علَّام - مفتي الجمهورية، على سؤال عن حكم تجربة الحامض النووي DNA فيما يتعلق بالنسب، قائلا: إنَّ الدين ليس في خصومة مطلقًا مع العلم.

 

هشام إسماعيل: بعض النجوم يشنون حملات ضد آخرين
قال النجم هشام إسماعيل،أن مواقع التواصل الاجتماعي أداة دعائية، يستخدمها العديد من النجوم في ضرب أو شن حملات ممنهجة ضد بعض الفنانين.
 

هشام إسماعيل: قرار الجزء الثامن من الكبير أوى لم يحسم بعد
كشف الفنان هشام إسماعيل، تأثير دور “فزاع بمسلسل الكبير أوي” على مستقبله الفني،قائلا:"كان له نجاح كبير في حياته السينمائية وتعلق الأطفال به".
 

تامر فرج: مسرحية طيب وأمير استنزفتني والتجربة خوفتني.. فيديو
كشف الفنان تامر فرج، تفاصيل مسرحية طيب وأمير التي تعرض على مسرح ميامي بطولة هشام إسماعيل وتامر فرج وعمرو رمزي وعددا آخر من الفنانين.
 

هل زيادة رسوم تنمية موارد الدولة تشمل «السلع الأساسية»؟ وزير المالية يجيب
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة، الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.
 

وزير المالية: نستهدف 5 مليارات جنيه من زيادة الرسوم على السلع والخدمات
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل زيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات، قائلا “نحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الأشياء التي لها آثار تضخمية.
 

المفتي: القضاء صاحب الحق في الحكم بتكفير أي إنسان.. فيديو
قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، إنَّ الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلَّا عن طريق القضاء، ولا يتم إلا بعد التحقُّق الدقيق من الأمر، ولا يجوز لأحد من الناس أن يكفر أحدًا. 
 

بسبب سميرة عبد العزيز| محمد موسى يهاجم محمد رمضان: هو الشغل بالإكراه
علق الإعلامي محمد موسى، على أزمة الفنانة سميرة عبد العزيز مع الفنان محمد رمضان، بسبب رفضها أداء دور أم بلطجي.
 

لدينا عجز.. نداء عاجل من نقيب الأطباء البيطريين للحكومة
قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، إن الطبيب البيطري مسئول عن صحة وسلامة وأمن غذاء المواطن المصري، وهو البروتين من أصل حيواني، والذى يمثل حوالي 50% من إجمالي يتناوله الفرد العادي على مدار اليوم، وبالتالي تنبع من هنا أهمية وجود الأطباء البيطريين فى الأماكن التي تخصهم، ومنها التفتيش على المطاعم التي تبيع بها البروتين والوقاية.
 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

ترشيحاتنا

احذر .. بالأسماء قائمة أدوية تعطي نتيجة إيجابية خاطئة لتحليل المخدرات

توجيه السيسي بزيادة الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه يتصدر اهتمامات الصحف

نشرة المرأة| ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 فصوص ثوم يوميا.. علامات تكشف خيانة الرجل.. نصائح لطلاب الثانوية العامة

اعرف إمكانياتك |رسالة مؤثرة من أحمد ناجي لمصطفي شوبير قبل نهائي إفريقيا

السعودية.. إجراءات جديدة لدخول الوافدين مكة المكرمة

نشرة الأخبار| موعد صرف معاش شهر يونيو 2023.. تراجع الأعلاف يضرب أسعار البيض في مقتل..اللقطات الأولى لسقوط لعبة ملاهي في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون مي كساب يثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

بشرة أصغر لسنوات.. وجبة إفطار سر رشاقة الملكة كاميلا

الأرض تستقبل رسالة غريبة من المريخ.. ساعد العلماء فى تفسيرها

فى عيد ميلاد فاتن حمامة.. تزوجت 3 مرات وأم كلثوم أقنعتها بالعودة لمصر

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ