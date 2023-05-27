وفقا للقانون ..مهام الاتحاد العام للكشافة والمرشدات

نص قانون تنظيم الهيئات الشبابية، علي أن الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هيئة شبابية تتولى إدارة وتنظيم حركة الكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب، وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكون عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة المدنية العامة.

ويتولى الاتحاد تمثيل جمهورية مصر العربية في مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية والعربية وغيرها سواء أقيمت في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك عن طريق الجمعيات المكونة له.

ووفقا للقانون، يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من الجمعيات المركزية الآتية:

- جمعية فتيان الكشافة لجمهورية مصر العربية.

- جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية.

- جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية.

- جمعية المرشدات لجمهورية مصر العربية.

وتتمتع كل جمعية من الجمعيات المشار إليها بالشخصية الاعتبارية، ويجوز أن يكون لكل جمعية فروع في مختلف المحافظات.

ويُعتبر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو الهيئة الوحيدة المسئولة فنيًا عن حركة الكشافة والمرشدات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك طبقًا لأهداف وأسس ومبادئ ونظم الحركة الكشفية وطنيًا وعربيًا وعالميًا.

ويحدد النظام الأساسي المعتمد من الوزير المختص طريقة تشكيل الاتحاد العام وجمعياته وفروعه واختصاصات كل منها، وغير ذلك من القواعد والأمور التنظيمية.