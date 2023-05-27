عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..مهام الاتحاد العام للكشافة والمرشدات

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون تنظيم الهيئات الشبابية، علي أن الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هيئة شبابية تتولى إدارة وتنظيم حركة الكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب، وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكون عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة المدنية العامة.

ويتولى الاتحاد تمثيل جمهورية مصر العربية في مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية والعربية وغيرها سواء أقيمت في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك عن طريق الجمعيات المكونة له.

تكريم مفوض عام جمعية الكشافة الجوية المصرية بكفر الشيخ.. صور

55 شابا يشاركون في نشاط الكشافة بمكتبة مصر العامة

ووفقا للقانون، يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من الجمعيات المركزية الآتية:

 - جمعية فتيان الكشافة لجمهورية مصر العربية.

 - جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية.

 - جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية.

 - جمعية المرشدات لجمهورية مصر العربية.

وتتمتع كل جمعية من الجمعيات المشار إليها بالشخصية الاعتبارية، ويجوز أن يكون لكل جمعية فروع في مختلف المحافظات.

ويُعتبر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو الهيئة الوحيدة المسئولة فنيًا عن حركة الكشافة والمرشدات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك طبقًا لأهداف وأسس ومبادئ ونظم الحركة الكشفية وطنيًا وعربيًا وعالميًا.

ويحدد النظام الأساسي المعتمد من الوزير المختص طريقة تشكيل الاتحاد العام وجمعياته وفروعه واختصاصات كل منها، وغير ذلك من القواعد والأمور التنظيمية.

الكشافة الهيئات الشبابية مؤتمرات الكشافة فروع الاتحاد العام الاتحاد العام للكشافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

سعر الذهب اليوم السبت 27 - 5 - 2023 في مصر

موضوعات متعلقة

الدقهلية تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الكشافة بوزارة التعليم

55 شابا يشاركون في نشاط الكشافة بمكتبة مصر العامة

ترشيحاتنا

السعودية.. إجراءات جديدة لدخول الوافدين مكة المكرمة

نشرة الأخبار| موعد صرف معاش شهر يونيو 2023.. تراجع الأعلاف يضرب أسعار البيض في مقتل..اللقطات الأولى لسقوط لعبة ملاهي في الإسكندرية

4 أسباب لرفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

دعاء للزوج .. بالرزق والتوفيق وبدوام الصحة طول العمر

ارتفاع هائل في أسعار النفط عالميا

أخبار السيارات | أرخص عربية رياضية من فولكس فاجن.. 5 ماركات "زيرو" تبدأ بـ 465 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرة أصغر لسنوات.. وجبة إفطار سر رشاقة الملكة كاميلا

الأرض تستقبل رسالة غريبة من المريخ.. ساعد العلماء فى تفسيرها

فى عيد ميلاد فاتن حمامة.. تزوجت 3 مرات وأم كلثوم أقنعتها بالعودة لمصر

قلادة روز.. العثور على عقد فاخر بين حطام سفينة تيتانيك

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ