نشرة الرياضة| أشرف صبحي يكشف أحقية مرتضى منصور في الترشح للانتخابات.. ساسي يكشف تفاصيل أيامه الأخيرة بالزمالك

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد 28-5-2023 ، عددا من الأخبار والأحداث الرياضية، أبرزها تصريحات فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق عن فترته في القلعة البيضاء بجانب استعدادات الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا .

محمد فضل يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

كشف محمد فضل لاعب الأهلي السابق، حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، قبل الانتقال إلى الزمالك .

محمد فضل: تاو يشبه فلافيو وسافيو عبء على الأهلي

قال محمد فضل لاعب الأهلي السابق، إن الأهلي دائما بحاجة إلى تدعيم الصفوف بشكل مستمر، بفضل مشاركاته في العديد من البطولات.



محمد فضل لـ أمام عاشور: لو رجعت مصر لا تستحق كلمة محترف

نصح محمد فضل لاعب الأهلي السابق، إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، بالتمسك بالاحتراف في الخارج وعدم العودة للدوري المصري.



صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وفاركو.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق عن صفقة محتملة بين ناديي الزمالك و فاركو الموسم المقبل .

هاني حتحوت يرد على تساؤلات خالد الغندور بشأن حلقة فرجاني ساسي

رد الإعلامي هاني حتحوت على خالد الغندور بشأن حوار الأول مع فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي .



النهائي الأفريقي.. ملعب محمد الخامس يكشف حقيقة تخصيص 10 آلاف تذكرة لجمهور الأهلي

كشف كريم الكلايبي عضو لجنة التتبع بملعب محمد الخامس، حقيقة ما تردد حول تخصيص 10 آلاف تذكرة لجماهير الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي.



وزير الرياضة: قضية مرتضى منصور ليست مخلة للشرف

كشف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أحقية مرتضي منصور في الترشح لإنتخابات نادي الزمالك خلال الانتخابات القادمة .



ساسي: وافقت على اللعب للزمالك من أول لحظة.. والأهلي كعبه مش عالي على الفرق التونسية

أعلن التونسي، فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، عن دور المستشار تركي آل الشيخ في حسم صفقة انتقاله من النصر السعودي إلى صفوف الزمالك .



فرجاني ساسي: هجوم قناة الزمالك على شخصي «منطقي»

يرى التونسي، فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، إن هجوم قناة النادي الأبيض على شخصه كان منطقيا.



حقيقة تقديم الزمالك شكوى جديدة ضد كهربا

كشف عزت خميس رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة ما تردد حول تقديم نادي الزمالك شكوى جديدة ضد محمود كهربا لاعب الأهلي إلى اللجنة.



فرجاني ساسي: طارق حشيش سبب فشل تجديدي مع الزمالك.. فيديو

قال فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، إن قرار الرحيل من نادي الزمالك أصعب قرار اتخذته في حياتي، كما أن الأيام الأخيرة عانيت بسبب الأخبار غير الصحيحة التي تم نشرها بشأن مستقبلي.

الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الشناوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن اللاعب أحمد حسن عن مدي استعداد الشناوي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

فرجاني ساسي يكشف كواليس مكالمته مع وزير الرياضة قبل الرحيل عن الزمالك.. فيديو

قال فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، إنه لم يطلب الحصول على 2.2 مليون دولار سنويا من أجل التجديد للزمالك، موضحًا أن الرقم الذي تم الاتفاق عليه من أجل التجديد قريب من الراتب الذي كنت احصل عليه.