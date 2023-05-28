شيماء الأشقر: تنسيقية شباب الأحزاب تقدمت بتوصيات لحل مشكلة الزيادة السكانية| فيديو

قالت شيماء الأشقر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضية الزيادة السكانية هي قضية كل عصر، ولا تزال هي التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية، مشيرة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اهتمت بعمل ورش لمناقشة المشكلة ما قبل الحوار الوطني.

وأضافت شيماء الأشقر، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر " المذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن التنسيقية قدمت عددا من التوصيات بجلسات الحوار الوطني، وكان أهمها التوعية الاقتصادية للمرأة، مشيرة إلى أن الدراسات تثبت أن المرأة العاملة هي الأقل إنجابا، والأكثر وعيا.

وأشارت إلى أن الزيادة السكانية متعلقة بالفقر، والبطالة، وسوء توزيع السكان، موضحة أن المناطق الريفية الأكثر إنجابا، والأقل وعيا، وهم يعتمدون على الأطفال كمصدر للدخل.

وأوضحت أن الدول التي بها زيادة سكانية تعتمد على الحملات التي تطرق الأبواب للحديث مع النساء، وتوعيتهن بأهمية تحديد النسل.