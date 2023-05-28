رئيس سلطة الطيران يستقبل نظيره الإماراتي لبحث التعاون المشترك بين الجانبين

استقبل الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني المصري، سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية حيث تأتى هذه الزيارة فى اطار التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين في مجالات الطيران المدني المتعددة ، كما أن هذه الزيارة جاءت استكمالا للقاءات سابقة قام بها وفد من سلطة الطيران المدنى المصرى فى شهر مارس الماضى لنظيره الاماراتى من أجل تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين البلدين .

يأتي ذلك ي إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بأهمية عقد اللقاءات والاجتماعات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف دول العالم في مجال صناعة النقل الجوى.

وخلال اللقاء تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة الطيران المدني وأوجه التطور والنمو المتلاحق في صناعة النقل الجوي علي مستوي منطقة الشرق الأوسط، و سبل تحسين أداء المجال الجوي بين البلدين ، كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك سلامة الطيران والتدريب حيث تم استعراض أحدث الوسائل التقنية وأساليب الابتكار الداعمة واللازمة لتطوير الخدمات الجوية إقليميًا ودوليًا.



وأعرب الجانبان عن استعدادهما وتطلعهما لتعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات بما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق التطور والنمو في مختلف أنشطة الطيران المدني الذى يعد أحد أهم القطاعات الحيوية الداعمه لاقتصاديات البلدين .

وفي نهاية اللقاء، أعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المبذولة من قبل كل من سلطة الطيران المدني المصري والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات لدعم وتطوير منظومة الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على حرصهما فى مواصلة مسيرة العمل لتحقيق المزيد من التقدم والتطور لصالح هذا المرفق الحيوى الهام.