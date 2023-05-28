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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يتفقد المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية، بمقر ديوان عام المديرية، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ ووفد الوزارة، لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية، والاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

وأشاد وزير التعليم، خلال اللقاء، بتجربة المحافظة غير المسبوقة لتأمين وسلامة إجراءات امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أن التجربة سيتم الاستفادة من نتائجها وتعميمها على مستوى الجمهورية، لعدم السماح بأي حالات غش أو تسريب للامتحانات. 

وشدد الوزير، على تنفيذ التعليمات المتعلقة برؤساء اللجان والملاحظين والتأكيد على الصيانة وتوفير سبل الراحة داخل اللجان. 

كما أكد على مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب يهدف لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

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واستعرض حجازي والزملوط جهود المحافظة في توفير مراجعات نهائية أون لاين لطلاب الثانوية العامة، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، وأدارا حواراً مع الطلاب المشاركين بالمراجعات للتأكد من مدى استفادتهم من المحتوى المقدم.

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