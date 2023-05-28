هدية من الحكومة لسكان هذه المحافظات قبل عيد الأضحى.. اعرف وفرت إيه؟

تبذل الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودا كبيرة لتوفير السلع والمواد الغذائية واللحوم بكميات كبيرة والدفع بها إلى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت الوزارة طرح 1500 عجل على مستوى الجمهورية، لضخ اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيها للكيلو جرام بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومنافذ شركات الجملة في باقي محافظات الوجه القبلي والبحري.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّها تستورد العجول السودانية حية، وفور وصولها إلى مصر تخضع للكشف الطبي من خلال فريق من الأطباء البيطرين، ثم يتم ذبحها في أبو سنبل وتوزيعها طازجة على منافذ وزارة التموين، وجار إتمام إجراءات التعاقد مع 6 مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم بخلاف دولة السودان تحسبا لأي تطورات في الأزمة السودانية ولتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم مع قرب عيد الأضحى.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

ونوهت وزارة التموين، بأنّ الضخ في المجمعات الاستهلاكية يكون من 100 كيلو إلى 1000 كيلو جرام يوميا بحسب إقبال المواطنين مع العلم أنّ كل فرد من حقه شراء 2 كيلو فقط حتى يستطيع أكبر عدد من المواطنين شراء اللحوم وسوف تتضاعف الكميات قبل عيد الأضحى.

وتتابع وزارة التموين من خلال غرفة عمليات مركزية مشكلة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية عملية ضخ طرح اللحوم للمواطنين استعدادا لعيد الأضحى 2023، فضلا عن قرب استيراد اللحوم من دولة جيبوتي وفق المعلن من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.

ويقول الدكتور عبد الباسط العقيلي استشاري خصوبة الأراضي وتغذية النبات، إن الدولة تقوم باستيراد اللحوم من أكثر من جهة لتقوم بتوفيرها في السوق، لسد العجز الموجود في اللحوم، منوها إلى أن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم هي أزمة الدولار وتوقيف الاستيراد.

وأضاف العقيلي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سيتم طرح 1500 عجل على مستوى الجمهورية، لضخ اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيها للكيلو جرام، في منافذ شركات الجملة بجميع أنحاء المحافظة.

كميات كبيرة للأضاحي أمام المواطنين

وأشار العقيلي، إلى أن الوزارة تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال عدة خطوات وإجراءات استباقية قبل الموسم، وذلك من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم والأضاحي أمام المواطنين بأسعار مخفضة.

ومن جانبه، قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة توفر اللحوم بأسعار مخفضة، داخل المعرض التابع لها المقام في المتحف الزراعي، منوها بأن سعر اللحوم هناك وصل إلى 225 جنيها.

وأضاف "صالح"، خلال مصادر إعلامية له اليوم الأحد، أن المعرض يستهدف توفير اللحوم والسلع بأسعار مناسبة، إضافة إلى خلق حالة من التوازن في الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطن المصرى، وأكد أن سعر اللحوم البلدي داخل المعرض وصل إلى 225 جنيها.

الجدير بالذكر، أن الحكومة قامت باستقبال 4 آلاف رأس ماشية خلال الأيام الماضية، من أجل توفير احتياجات المواطنين من اللحوم، وتباع اللحوم السودانية الطازجة بـ 195 جنيها وأعرب عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم بـ اللحوم السودانية.

أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

وتوفر وزارة التموين لحوم طازجة سودانية في المنافذ الاستهلاكية بـ سعر 195 جنيها لليكلو، كما افتتح وزير الزراعة بالامس معرض خير اهالينا وتباع اللحوم داخلة بداية من 225 جنيها لليكلو للحوم البلدي الطازجة.

وأرسل الدكتور على مصيلحي وزير التموين رسالة طمأنينة للمواطنين، مشيرا إلى أن مصر بها نحو 5 آلاف رأس من الماشية السودانية في المجازر، وأن احتياطي اللحوم والدواجن يغطى احتياجات المواطنين من 7 إلى 10 شهور.

وتقوم الوزارة في الفترة الأخيرة علي فتح منافذ لبيع المنتجات حتي يتم توفير احتياجات المستهلك المصري بأسعار مناسبة ومخفضة عن الأسواق الخارجية، كما أنها لديها 243 منفذ بيع ثابت بالإضافة إلى أكثر من 30 منفذ متنقل، موضحاً أن جميع هذه المنافذ منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وعن أسعار اللحوم اليوم الأحد 28-5-2023، فقد واصلت استقرارها في المنافذ الاستهلاكية، وكذلك في محالات الجزارة، سوف نرصد لكم أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم 28 مايو 2023 في الأسواق والمنافذ الاستهلاكية، وفي محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث أعلنته شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية: