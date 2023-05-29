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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة للغرب.. بيان عاجل من روسيا بعد إعلان نتائج انتخابات الرئاسة في تركيا

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أمس الأحد، إنه في ظل حكم رجب طيب أردوغان، ستواصل تركيا سياسة خارجية تابعة لمصالحها الخاصة، وليس لمصالح القوى الأجنبية.

وأشار بوشكوف إلى أنه كان آخر مرة في تركيا في عام 2019 في منتدى دولي تمثيلي بمشاركة أردوغان، وحتى ذلك الحين "شعر بالرغبة المعلنة للمجتمع التركي في الاستقلال، فضلاً عن الانزعاج بسبب الضغط المستمر من الغرب".

وشدد السيناتور الروسي على أن "مسار أردوغان لا يلبي مصالح روسيا في كل شيء".

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، إن المواطنين الأتراك في الانتخابات الرئاسية في تركيا، فضلوا الاستمرارية، وهو أمر مهم للمنطقة، بالنسبة لـ روسيا والعالم.

كتب كوساتشيف، عبر “تيليجرام”: "على ما يبدو، في الاختيار بين الاستمرارية وعدم القدرة على التنبؤ، فضل الناخبون الأتراك بأغلبية واثقة إلى حد ما، مع إقبال قوي، الخيار الأول. الاستمرارية هي لغة العصر”.

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وأضاف أن “هذا الأمر مهم للمنطقة.. ومهم لـ روسيا للعالم أجمع”.

كما هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إعادة انتخابه لرئاسة تركيا.

وجاء في رسالة التهنئة التي نشرت عبر موقع “الكرملين” على الإنترنت: "أردوغان، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبل تهنئتي الصادقة على إعادة انتخابك لرئاسة الجمهورية".

وحسب الرسالة، أكد بوتين أنه يقدر مساهمة أردوغان في تعزيز العلاقات بين روسيا وتركيا، وأكد استعداده لمواصلة الحوار.

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