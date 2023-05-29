ضبط 18 طن شعير وأرز مجهول المصدر في حملة بالقليوبية

ضبطت مديرية التموين بالقليوبية خلال حملة تموينية في قليوب، اليوم، سيارتين الاولى محملة بـ 10 طن شعير والثانية محملة بـ 8 طن ارز ابيض مجهول المصدر وبدون أي مستندات أو فواتير تدل على الجهة المنتجة لها وتم التحفظ على السيارتين والكمية وتحرر المحضر اللازم وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية .



وقال عيد عبدالله وكيل وزارة التموين في محافظة القليوبية انه قام بحملة تموينية مكبرة يرافقه العميد احمد عبدالعليم مدير اداره مباحث التموين بالقليوبيه وجمال سرحان مدير اداره تموين بنها وطارق فاروق رئيس قسم صيانة الحبوب واستهدفت الحملة مدينة قليوب حيث تم ضبط سيارة نقل محمله بكميه من الشعير تزن ١٠ طن و٧٠ كجم وسياره أخرى نقل محمله بكميه من الارز الابيض تزن 8 طن وهذه الكميه مجهوله المصدر وبدون أي مستندات أو فواتير تدل على الجهه المنتجه لها وتم التحفظ على هذه الكميات وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه في شانها وتم تحرير عدد 2 قضيه جنح قليوب بعد أن تم التحفظ على هذه الكميات والمتهمين