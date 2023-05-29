عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"نظفوا المتوسط" ..بدء حملة بشاطئ مطروح العام

حملة نظافة بشواطئ
حملة نظافة بشواطئ مطروح

نظم مركز ومدينة مرسي مطروح بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة وجمعية الرامس لتنمية للمراعي والبيئة، حملة مكبرة للنظافة علي شاطئ مطروح العام، بمشاركة شباب مطروح بعنوان : "نظفوا المتوسط"، قبل انطلاق موسم الصيف، وتضمنت الحملة عدة فاعليات منها ندوة مصغرة حول كيفية التعامل مع البلاستيك والحفاظ على البيئة قبل بداية حملة نظافة علي الشاطئ.

شواطئ مطروح تعلن استعدادتها لاستقبال 6 ملايين مصطاف

أمطار متوسطة وانخفاض درجات الحرارة في مطروح


أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح عن أطلق حملة نظافة بشاطئ مطروح العام بعنوان "نظفوا المتوسط" من خلال لجمعية الرامس والمكتب العربي بالتعاون مع جهاز النظافة والأحياء، حيث تم رفع وإزالة المخلفات بأنواعها من خلال الحملة المكبرة للحفاظ على البيئة البحرية، وهذا يعكس وعي شبابنا وتعظيم دور المشاركة المجتمعية، تجاه شواطئنا الساحرة والحفاظ على الطبيعة الخلابة التي تتميز بها مدينتنا الواعدة، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح بأننا نستطيع الحفاظ على البيئة بزيادة حملات التوعية للنشء والشباب، والمشاركة في تنظيم فعاليات علي شواطئ مطروح طوال الموسم الصيفي السياحي، وهذه البدايات ونأمل زيادة الحملات، ونحن كمركز ومدينة على استعداد لتقديم كل الدعم لنجاح تلك الفعاليات.
ومن جانبه أكد مصطفى رشيد رئيس مجلس إدارة جمعية الرامي لتنمية المجتمع المحلي المراعي والبيئة، أمين أمانة البيئة بمركز مرسي مطروح حزب حماة الوطن، إن الحملة استمرت لمدة يومين تحت عنوان "نظفوا المتوسط" من خلال المكتب العربي للشباب والبيئة، واستهدفنا تنظيف أكبر عدد من الشواطئ بمشاركة شباب مطروح من كافة الفئات ومن داخل وخارج المحافظة مع مجلس مدينة مرسي مطروح، موجها الشكر لقيادات المحافظة على تسهيل مهام ودعم الحملة بالمهمات والسيارات.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدعم شبابنا المجتهد الحريص على تنظيم فعاليات وحملات للحفاظ على البيئة البحرية والشواطئ من المخلفات بجميع أنواعها لظهور المحافظة بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بها.

حملة نظافة بشواطئ مطروح
حملة نظافة بشواطئ مطروح
حملة نظافة بشواطئ مطروح
مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات شاطء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

مجلس أعلى للضرائب وإعفاءات استثنائية.. تعديلات جديدة في قانون الضريبة على الدخل

طقس الغد.. ارتفاع الحرارة على القاهرة والوجه البحري وأمطار رعدية في سيناء

أولى صفقات الأهلي الصيفية| نجم الدوري الكندي على بعد خطوات من المارد الأحمر

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

علاقات آثمة مقابل الإجهاض | اعتراف جريء لطبيب نساء روض الفرج

ترشيحاتنا

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

احترسوا من الرطوبة.. طقس حار جدا يضرب المحافظات والعظمى تصل 44 درجة

في ذكرى سقوط قسطنطينية.. كيف تغلب السلطان محمد الفاتح على الدولة البيزنطية

بإجماع الآراء.. الإعدام شنقا لقاتل صديقه مدرس الإنجليزي بمنشأة القناطر

شيخ الأزهر يدعو إلى لم شمل الأمة الإسلامية لمواجهة التحديات وحملات التغريب

هالاند ليس الأول| 5 لاعبين عمالقة في دوريات أوروبا.. اثنان منهم بطول 2.08 متر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة وغير مكلفة .. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة القهار طراز MEKO- A200 وقائد القوات البحرية يرفع علم مصر عليها

هؤلاء ممنوعون من تناول الآيس كريم في الصيف |تجنبه فورا

طريقة عمل كشري إسكندراني بمذاق لا يقاوم

فيديو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة القهار طراز MEKO- A200 وقائد القوات البحرية يرفع علم مصر عليها

مازلنا أصدقاء.. بشرى تعلن انفصالها عن سالم هيكل بعد زواج 3 سنوات

موضوع يخص الشرف.. سبب طعن غدير الفهد في رقبتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ