"نظفوا المتوسط" ..بدء حملة بشاطئ مطروح العام

نظم مركز ومدينة مرسي مطروح بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة وجمعية الرامس لتنمية للمراعي والبيئة، حملة مكبرة للنظافة علي شاطئ مطروح العام، بمشاركة شباب مطروح بعنوان : "نظفوا المتوسط"، قبل انطلاق موسم الصيف، وتضمنت الحملة عدة فاعليات منها ندوة مصغرة حول كيفية التعامل مع البلاستيك والحفاظ على البيئة قبل بداية حملة نظافة علي الشاطئ.



أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح عن أطلق حملة نظافة بشاطئ مطروح العام بعنوان "نظفوا المتوسط" من خلال لجمعية الرامس والمكتب العربي بالتعاون مع جهاز النظافة والأحياء، حيث تم رفع وإزالة المخلفات بأنواعها من خلال الحملة المكبرة للحفاظ على البيئة البحرية، وهذا يعكس وعي شبابنا وتعظيم دور المشاركة المجتمعية، تجاه شواطئنا الساحرة والحفاظ على الطبيعة الخلابة التي تتميز بها مدينتنا الواعدة، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح بأننا نستطيع الحفاظ على البيئة بزيادة حملات التوعية للنشء والشباب، والمشاركة في تنظيم فعاليات علي شواطئ مطروح طوال الموسم الصيفي السياحي، وهذه البدايات ونأمل زيادة الحملات، ونحن كمركز ومدينة على استعداد لتقديم كل الدعم لنجاح تلك الفعاليات.

ومن جانبه أكد مصطفى رشيد رئيس مجلس إدارة جمعية الرامي لتنمية المجتمع المحلي المراعي والبيئة، أمين أمانة البيئة بمركز مرسي مطروح حزب حماة الوطن، إن الحملة استمرت لمدة يومين تحت عنوان "نظفوا المتوسط" من خلال المكتب العربي للشباب والبيئة، واستهدفنا تنظيف أكبر عدد من الشواطئ بمشاركة شباب مطروح من كافة الفئات ومن داخل وخارج المحافظة مع مجلس مدينة مرسي مطروح، موجها الشكر لقيادات المحافظة على تسهيل مهام ودعم الحملة بالمهمات والسيارات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدعم شبابنا المجتهد الحريص على تنظيم فعاليات وحملات للحفاظ على البيئة البحرية والشواطئ من المخلفات بجميع أنواعها لظهور المحافظة بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بها.

حملة نظافة بشواطئ مطروح

حملة نظافة بشواطئ مطروح