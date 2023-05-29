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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

7 أعوام تفصلنا عن احتلال الصين للقمر.. ماذا سيحدث في 2030؟

القمر
القمر

أعلنت الصين خططها لإرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030، وذلك في إطار تحسين تكنولوجيا رحلات الفضاء المأهولة وإعداد الأساس لمزيد من استكشاف القمر.

 

 جاء ذلك في تصريح لنائب مدير وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CMSA)، لن لين شيتشيانغ، الذي أشار إلى أن المهمة ستركز على إتقان تكنولوجيا رحلات الفضاء المأهولة وتطوير نظام تبديل وإقامة قصيرة الأجل لأطقم على القمر.

 

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، أضاف لين أن الهبوط على سطح القمر كان مستهدفًا بحلول عام 2030، وأن رواد الفضاء الصينيين سيجرون عمليات مشي على سطح القمر وجمع العينات وإجراء الأبحاث.

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وتعمل الصين على تطوير الأجهزة اللازمة لتحقيق هذه الطموحات، بما في ذلك صاروخ من الجيل التالي من المتوقع أن يقوم بأول رحلة له في عام 2027.

 

خطة الصين لإرسال رواد فضاء إلى القمر

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد المنافسة بين الدول في مجال الفضاء، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لإعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر في عام 2025. 

وبدورها، تعمل روسيا والصين على بناء محطة قمرية مشتركة، فيما يتوقع أن تتطلع الدول للاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة على القمر.

 

وبالرغم من الإنجازات التي حققتها الصين في الفضاء في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الخطط أثارت مخاوف بشأن تأثيرها على الأمن الدولي، وتجاوز الصين للاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

 

وقد ردت الصين على هذه المخاوف، مؤكدة أنها منخرطة في "مساعي فضائية طبيعية ومعقولة"، واتهمت الولايات المتحدة بشن "حملة تشهير" تستهدف تطلعات الصين إلى الفضاء.

استكشاف القمر الصين والقمر

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