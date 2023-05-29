عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول حل خالد عباس مدير شركة العاصمة الإدارية، ضيفا علي الإعلامي أحمد موسى للحديث حول تفاصيل مهمة عن العاصمة الإدارية:

ونرصد لكم ابرز التصريحات:

رئيس شركة العاصمة الإدارية يكشف أول تكليف تلقاه من الرئيس السيسي

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن أول تكليف من الرئيس السيسي له عند توليه رئاسة الشركة هو بدء الحياة في العاصمة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:"الرئيس السيسي حريص على سرعة نقل الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية

وأوضح أن هناك 25 ألف وحدة فى الحي السكنى الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل، متوقعا زيادة فى عدد المقيمين في العاصمة الإدارية بعد إنتهاء العام الدراسي.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو