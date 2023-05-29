القومي لحقوق الإنسان : زيارة مفوض الأمم المتحدة نقلت جهود مصر لدعم السودانيين

قال عزت إبراهيم متحدث "القومي لحقوق الإنسان"، إن الزيارة التي أمتدت لثلاثة أيام الذى قام بها المفوض السامي للأمم المتحدة باللاجئين، كشفت عن الحقائق على الأرض بشأن الطريقة التي تتعامل بها مصر بقضية نزوح السودانيين ودخولهم إلى مصر بأعداد كبيرة.

وأضاف متحدث "القومي لحقوق الإنسان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مسألة زيارته للمناطق الحدودية والمعابر قدمت صورة واضحة للأمم المتحدة والوكالات الدولية بشأن المطلوب وبشأن قدرات مصر التي وظفتها بالكامل لإستيعاب نزوح السودانيين إلى أراضيها، موضحا أن مصر أصدرت بالأمس بيان حقائق مهم جدا تحدث عن دخول 164 ألف سوداني حتي الأن إلى الأراضي المصرية.

وتابع متحدث "القومي لحقوق الإنسان"، انه كان هناك أولوية للنساء والأطفال وكبار السن بدخول الأراضي المصرية، ولتقديم ما يزيد على الـ 30 طن من المستلزمات الطبية والأدوية، إضافة إلى السماح لأطنان من المساعدات بالدخول فى المناطق التي يوجد بها عدد كبير من السودانيين.