دخول زجاجة مزيل عرق إلى جسد إيراني.. كيف تصرف الأطباء؟

لجأ شاب إيراني لم يكشف عن اسمه إلى قسم الطوارىء بجامعة طهران للعلوم الطبية في إيران لإنقاذ حياته بعد دخول مزيل عرق إلى جسده.

وفقا لما ذكرته صحيفتا “الديلي ميل” و “الديلي ستار” البريطانيتين، اليوم الاثنين، فقد تحمل الرجل البالغ من العمر 30 عاما ساعتين من المعاناة قبل أن يقرر الأطباء إجراء جراحة له.

تدخل جراحي

وبعد إجراء جراحة عاجلة للشاب بقي في المستشفى الإيراني بقية اليوم حتي تعافي دون الكشف عن كواليس ما حدث معه وهل تعتبر المرة الأولى لهذه الواقعة أم لا.

جدير بالذكر، أنه خلال مايو الجاري نجح طبيب في إزالة زجاجة زيت شعر سلمية من معدة رجل يبلغ من العمر 55 عاما ويقيم في منطقة تشاتاربور بولاية ماديا براديش في الهند.