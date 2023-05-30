عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

متهالك.. سكان شارع الورش بمدينة نصر يطالبون بإعادة رصفه

صدى البلد

شكا سكان شارع الورش بصقر قريش التابع للحى العاشر  في محافظة القاهرة من تهالك المنطقة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الشارع وعدم رصفه، مما يعرض حياة المارة للخطر.

وتقول “سناء أحمد” في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد : نعانى  نحن سكان  شارع الورش بصقر قريش التابع للحى العاشر  في محافظة القاهرة أشد المعاناة من تهالك الرصف فى الشارع وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".

وأضافت : "على الرغم من معاناة أهالي منطقة دوران محب  ، إلا أن المنطقة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاه للأهالي".


وطالبت برصف الشارع أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه   مياه الأمطار التي يغرق بها.

وناشدت  المسئولين بمحافظة القاهرة والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالي.الشارع ، ما يؤدى الى عدم المقدرة على السير في الشارع على الأقدام.

اقرأ أيضا

مش عارفين نمشى .. أهالي قرية الرملية في الغربية يشكون من عدم رصف الطريق


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

تهالك المنطقة تهالك الشارع صقر قريش عدم صلاحيته للسير عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

نداء عاجل من السلطات السعودية للراغبين في خدمة الحجاج

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

أقل من زملائه.. كولر يكشف أسباب استبعاد نجم الأهلي من المباريات

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 |فيديو

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

حتى تكون من أحب العباد إلى الله.. علي جمعة ينصح بهذا الفعل

سعر ومواصفات أرخص سيارة دفع رباعي «زيرو» في مصر |صور

خطفها..تفاصيل تعدى عاطل على فتاة وتصويرها لمساومة والدتها لإقامة علاقة غير شرعية معها

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

الرفعة المميتة.. شاهد طفلة هندية تحمل 60 كجم مرة واحدة |فيديو

قصص أطفال.. زينة الزرافة الصغيرة والحادث الأليم

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ