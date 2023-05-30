نشرة المرأة: نصائح للتعامل مع الزوج المدمن.. وطريقة عمل الشاورما بالدجاج والرز الحساوي

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
الخالة الصغيرة: زوجي مدمن ماذا أفعل.. نصائح للتعامل مع الزوج المدمن
أرسلت زوجة سائلة موقع صدى البلد عن حل لمشكلتها التى كادت أن تدمر حياتها ككل ومستقبل ولدها الوحيد بنت فى عمر ال30 تزوجت من شاب ناجح فى عمله ولكنها أثناء الخطوبة أدركت أنه كان مدمن بنسبة كاملة وتم التعافي ووعدها بحياة هادئة سعيدة وبعد أن تزوجا وأنجبا أبنا فوجئت عليه بعض أعراض الأدمان .
طريقة عمل الشاورما بالدجاج
يمكن عمل الشاورما من اللحم أو الدجاج، وفيما يلي طريقة عمل الشاورما بالدجاج للشيف أميمة عثمان :
السعودية .. طريقة عمل الرز الحساوي
الرز الأحسائي هو طبق شهير في منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، وهناك العديد من الوصفات المختلفة للرز الأحسائي، ولكن هذه طريقة عمله الأساسية:
قصص أطفال.. زينة الزرافة الصغيرة والحادث الأليم
يومًا ما، في إحدى الغابات، كان هناك زرافة صغيرة تدعى زينة، كانت زينة تحب اللعب والتسلية، ولكنها لم تكن دائمًا تتصرف بطريقة آمنة.