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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الشاورما بالدجاج

الشورما
الشورما

يمكن عمل الشاورما من اللحم أو الدجاج، وفيما يلي طريقة عمل الشاورما بالدجاج للشيف أميمة عثمان :

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المكونات لعمل الشاورما 


- صدور دجاج مقطعة إلى شرائح رفيعة
- ملعقة كبيرة زيت زيتون
- ملعقتان صغيرتان من الكمون
- ملعقتان صغيرتان من الكزبرة المطحونة
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- ثوم مفروم
- عصير ليمونة
- خبز شاورما

الطريقة لعمل الشورما

1. في وعاء كبير، يجب خلط الدجاج مع الزيت والتوابل (الكمون، الملح، الفلفل الأسود، الكزبرة المطحونة، الثوم المفروم) وعصير الليمون، وتترك المكونات جانباً لمدة 30 دقيقة ليتشرب الدجاج النكهات.

2. يُسخّن الشواية أو المقلاة على نار متوسطة عالية.

3. يتم تقسيم الدجاج إلى أجزاء صغيرة ويتم شويها على الشواية أو المقلاة، مع التحريك بشكل متكرر حتى تنضج جميع الشرائح.

4. يتم تسخين خبز الشاورما ويفتح على شكل جيب.

5. يتم وضع الدجاج المشوي داخل خبز الشاورما ويزيّن بالخضار الشرائح (الطماطم والخس والبصل) والصلصة (الطحينة، الثوم، اللبن).

6. يتم لف خبز الشاورما بإحكاموتقديمها ساخنة.

ويمكن إضافة بعض التعديلات على هذه الوصفة حسب الذوق الشخصي، مثل إضافة الفلفل الحار أو البصل المشوي أو إزالة بعض الخضار. كما يمكن استخدام لحم البقر أو الأسماك بدلاً من الدجاج. وعادةً ما تقدم الشاورما مع بعض المقبلات مثل الفتوش أو التبولة والبطاطس المقلية.

البطاطس المقلية البصل المشوى الفلفل الأسود الفلفل الحار الكزبرة المطحونة عصير الليمون طريقة عمل الشاورما ​​​​​​​health

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