تحرير المواطن السعودي المختطف بلبنان والقبض علي الجناة



تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من تحرير المواطن السعودي الذي كان خُطف في لبنان والقبض علي خاطفيه بحسب ما صرح به قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.

وكانت صحيفة "عكاظ"، قد أفادت بان المواطن السعودي كان قد غادر أحد المطاعم في منطقة البيال، ويقود مركبة بلوحة لبنانية ومسجلة باسمه، واختفى أثره على طريق مطار بيروت خلال توجهه إلى منزله في منطقة دوحة عرمون، وتشير المعلومات إلى أن المواطن تواصل برسائل حول مبلغ الفدية (400 ألف دولار)، وأرسل رسائل صوتية للسفير وآخر تحديد لموقع جواله كان في الضاحية الجنوبية، ويتوقع أن ينقل إلى بعلبك حيث يخصص حي الشراونة الى منطقة التفاوض لاستلام الفدية.

وأفادت معلومات لقناة "LBC" بأن "وحدات من الجيش اللبناني تقوم بمداهمات واسعة على خلفية خطف السعودي في حي الشراونة - بعلبك