تسريب كل مواصفات أوبو Reno 10 Pro+ قبل إطلاقه عالميا

أطلقت شركة "أوبو" الصينية سلسلة هواتفها Reno 10 التي طال انتظارها الأسبوع الماضي في الصين وهي حاليا تستعد لإطلاق طراز برو بلس في الأسواق العالمية.

وفقا لتقرير موقع gizmochina حصلت شركة أوبو على موافقة سلطة SIRIM في ماليزيا لإطلاق كل من أوبو رينو 10 ورينو 10 برو ورينو 10 برو بلس، فيما حصل Reno 10 Pro + الآن على شهادة من منصة NBTC في تايلاند. تشير التكهنات الآن إلى أن سلسلة Reno 10 سيتم الكشف عنها رسميًا في يونيو في أسواق عالمية متنوعة ومختلفة.

OPPO Reno 10 Pro +

تؤكد شهادة اعتماد NBTC الإطلاق الوشيك لـ Reno 10 Pro + (الذي يحمل رقم الطراز CPH2521) دون الكشف عن تفاصيل محددة حول ميزاته. في السطور التالية نرصد كل مواصفات هاتف أوبو رينو 10 برو بلس الذي يتصدر النطاق في هذه السلسلة الجديدة.

مواصفات OPPO Reno 10 Pro +

بالنسبة إلى هاتف أوبو OPPO Reno 10 Pro + ، فهو يتميز بشاشة عرض نوع OLED كبيرة مقاس 6.74 بوصة توفر دقة Full HD + ومعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز.

تحت الغطاء ، يتم تشغيل جهاز أوبو بواسطة معالج وحدة مركزية من "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 8 Plus Gen 1 عالية الأداء ، مقترن مع ذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت من الوصول العشوائي LPDDR5 وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة تخزين UFS 3.1. يعمل على أحدث نظام تشغيل من جوجل وهو أندرويد 13 ، مع واجهة مستخدم ColorOS 13.1 الذي يوفر تجربة مستخدم سلسة.

يتميز Reno 10 Pro + بوحدة بطاريات قوية سعة 4700 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 100 وات ، مما يضمن إعادة شحن سريعة وخالية من المتاعب.

يحتوي جهاز أوبو رينو الجديد على إعداد متطور في مجال التصوير ، مع كاميرا عدسة Sony IMX890 الأساسية بدقة 50 ميجابكسل معززة بخاصية التثبيت البصري للصورة (OIS)، وعدسة فائقة الاتساع نوع IMX355 بدقة 8 ميجابكسل ، وكاميرا مقربة نوع OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل، تدعم تكبير بصري 5x.

للحصول على صور سيلفي ومكالمات فيديو رائعة وشديدة الدقة والواقعية، يحتوي أوبو رينو على كاميرا أمامية عدسة نوع IMX709 بدقة 32 ميجابكسل. تشير التكهنات الأحدث إلى الأسبوع الثالث من شهر يونيو باعتباره الإطار الزمني المحتمل لإطلاق سلسلة Reno 10 لأول مرة في الهند.