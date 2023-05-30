بسبب بطانية.. سقوط طالبة ثانوي من الطابق الرابع في الجيزة

لقيت طالبة في الجيزة، مصرعها أثر سقوطها من الطابق الرابع أثناء قيامها بنشر بطانية في شرفة منزلها بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

سقوط طالبة من الرابع في إمبابة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة إمبابة، أفاد بورود بلاغا تضمن سقوط فتاة من علو ووفاتها في الحال، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الإنتقال وفحص ملابسات الواقعة.

بالإنتقال والفحص، تبين من معاينة الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان فتاة - طالبة في الصف الثاني الثانوي بالغة من العمر 16 عاما، وبها كسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، أنه أثناء قيام الطالبة المتوفية بنشر بطانية في شرفة منزلها مسرح الجريمة، إختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع في الشارع جثة هامدة في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

تحرر المحضر اللازم وجرى إستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة لإستكمال التحقيقات.