عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

شيبسي
شيبسي

يعد الـ شيبسي من أكثر الأكلات التي لايستغني عنها الأطفال ويقبلون على تناولها طوال الوقت وللأسف هذا يسبب مشاكل صحية كثيرة لهم.

وابتكر الطهاة طريقة عمل شيبسي صحى للأطفال والكبار من خلال استبدال البطاطس بالجزر وتقليل كمية الزيت بشكل كبير من خلال طهي الـ شيبسي فى الفرن. 

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

للنساء فقط.. أطعمة تقلل تقلصات الدورة الشهرية

احترس .. علامات تكشف الفاكهة المحقونة بمواد كيميائية تسبب السرطان

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

نعرض لكم طريقة عمل  شيبسي الجزر  بمذاق شهي من خلال وصفة الشيف أميرة شنب. 


مقادير شيبسي الجزر: 
1 كيلو جزر حلقات 
ربع كوب زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة ملح 
1 ملعقة صغيرة كمون 
1 ملعقة صغيرة أعشاب إيطالية

شيبسي الجزر

طريقة عمل شيبسي الجزر:
* تتبل شرائح الجزر بكل المكونات وضعيها في صينية مبطنة بورق زبدة او مدهونة بالقليل من الزيت. 

* ادخلي صينية شيبسي الجزر فى الفرن على نار هادئة لمدة دقائق معدودة. 

شيبسى طريقة عمل شيبسي طريقة عمل شيبسي الجزر شيبسي فى الفرن الشيف أميرة شنب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

اللحمة المفرومة بـ150 جنيها..أمن الجيزة يكشف عن مفاجأة بمحل جزارة في الطالبية

بتهمة الخيانة.. إجراء عاجل في أوكرانيا ضد زيلينسكي

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

موضوعات متعلقة

حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

رائحة الفم الكريهة مؤشر لـ 10 أمراض خطيرة.. الكلى والسرطان الأبرز

مهما عالجتها مش بتخف .. اكتشف أسباب غير متوقعة لحدوث التهاب اللثة المزمن

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

طريقة عمل التورلي فى الفرن بمذاق شهي

لو اتعرضت للعاصفة .. كيف تعرف انك أصبت بالتهاب الجيوب الأنفية

ترشيحاتنا

تركيا.. الكشف عن الموعد المحتمل لتنصيب أردوغان وإعلان قائمة المرشحين للحكومة الجديدة

من المسئول عن إدارة الزمالك الآن؟ المستشار القانوني للنادي يكشف الحقيقة للجمهور

يوم الوفاء.. الوطنية للإعلام تكرم رواد العمل الإذاعي تقديرا وعرفانا لدورهم الكبير

وزيرة الثقافة: حرصنا على الشفافية في اختيار الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية

نشر700 جندي.. قرار عاجل من حلف الناتو بعد تصاعد الأزمة في كوسوفو

سترتفع مجددًا.. الأرصاد تصدر بيان عن طقس الـ72 ساعة القادمة..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سترتفع مجددًا.. الأرصاد تصدر بيان عن طقس الـ72 ساعة القادمة..تفاصيل

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

فيديو

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ