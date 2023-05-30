صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

يعد الـ شيبسي من أكثر الأكلات التي لايستغني عنها الأطفال ويقبلون على تناولها طوال الوقت وللأسف هذا يسبب مشاكل صحية كثيرة لهم.

وابتكر الطهاة طريقة عمل شيبسي صحى للأطفال والكبار من خلال استبدال البطاطس بالجزر وتقليل كمية الزيت بشكل كبير من خلال طهي الـ شيبسي فى الفرن.

نعرض لكم طريقة عمل شيبسي الجزر بمذاق شهي من خلال وصفة الشيف أميرة شنب.



مقادير شيبسي الجزر:

1 كيلو جزر حلقات

ربع كوب زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة أعشاب إيطالية

شيبسي الجزر

طريقة عمل شيبسي الجزر:

* تتبل شرائح الجزر بكل المكونات وضعيها في صينية مبطنة بورق زبدة او مدهونة بالقليل من الزيت.

* ادخلي صينية شيبسي الجزر فى الفرن على نار هادئة لمدة دقائق معدودة.