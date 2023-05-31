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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ديزني لاند .. والذعر يجتاح الزوّار|فيديوجراف

زلزال ديزني لاند
زلزال ديزني لاند 2023

زلزال ديزني لاند ، مقطع فيديو مرعب للحظة هلع زوّار مدينة ديزني لاند، بعد ما ضرب زلزال قوي شرق اليابان منذ أيام، وفقا لما ذكرته وكالة NHK اليابانية، لتتصدّر عبارة "زلزال اليابان"، و"زلزال طوكيو" محركات البحث عالميًا. 

زلزال اليابان 

زلزال اليابان هزّ المباني في العاصمة طوكيو وأثر أيضًا على المحافظات المحيطة، وفي خضم ذلك انتشر مقطع فيديو للسائحين في ديزني لاند وهم يختبئون من شدة الذعر، بسبب زلزال ديزني لاند. 

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للمزيد حول زلزال ديزني لاند وشدة زلزال اليابان وماذا فعل زوار مدينة ديزني لاند ولحظة الرعب التي عاشوها بسبب زلزال اليابان شاهد الفيديوجراف التالي:

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