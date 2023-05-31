التدخين يدمر النظر ويسبب العمى فى هذه الحالة | تفاصيل

يتسبب التدخين فى أضرار صحية كثيرة يعرفها الجميع ولكن هناك بعض الأثار السلبية التى لا تخطر على بالنا أنها تحدث نتيجة التدخين

وفى إطار احتفال الدول بـ اليوم العالمى لمكافحة التدخين نكشف عن أضرار التدخين على العين والنظر حيث تعد من أكثر الأثارالسلبية التى لايعرفها غالبية الأشخاص

ووفقا لما جاء فى موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يمكن أن يؤثر التدخين على العين بل ويسبب العمى فى بعض الحالات.

يمكن أن يضر التدخين أجزاء مهمة من عينيك ضرورية للحفاظ على بصر ورؤية واضحة مما يسبب ضعف النظر أوتشويش فى الرؤية أو العمى وإليكم تفاصيل تأثير تدخين السجائر على العين:

شبكية العين : النسيج الرقيق والحساس للضوء الذي يبطن داخل العين ويتضرر بسبب التدخين.

العدسة : تتضرر العدسة عند التدخين والمقصود بها الجزء الواضح من العين الذي يسمح للضوء بالمرور إلى الشبكية ويسمح للعين بالتركيز على الأشياء على مسافات متفاوتة.

البقعة : هى الجزء الأكثر حساسية في الشبكية وهو جزء العين الذي يوفر رؤية حادة وتتلف بسبب التدخين.

أسباب_ضعف_شبكية_العين



كيف يسبب التدخين العمى



يمكن أن يسبب تدخين السجائر أمراض العيون التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر والعمى خاصة إذا كان الدخان الخارج منها قريب من العين وكلما زاد عدد مرات التدخين وتقدم الإنسان فى العمر كلما زادت احتمالية إصابته بأمراضالعيون

ويمكن أن يعرضك تدخين السجائر لخطر أكبر للإصابة بمرضين خطرين من أمراض العيون التى تؤدي للعمى :

إعتام عدسة العين : تغيم عدسة العين الشفافة بشكل طبيعي ، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية والعمى .

التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) : تدمير تدريجي للبقعة البقعية في العين ، مما قد يؤدي إلى فقدان الرؤية في مركز العين.

التدخين يضر العين

تنبيه:

الأشخاص الذين يدخنون السجائر أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين مرتين أو ثلاث مرات أكثر من الأشخاص الذين لا يدخنون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف.