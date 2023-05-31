يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

التدخين من العادات المنتشرة فى مختلف دول العالم لذا يهتم العلماء بمعرفة تأثيراته الدقيقة على مختلف أجزاء الجسم.

وفى اليوم العالمي لمكافحة التدخين نلفت النظر إلى أضرار هذه العادة الشائعة على الخصوبة التى تعد من أهم الأشياء لدى الرجال بشكل خاص، فقد أوضحت الأبحاث أن معدل الخصوبة والقدرة على إقامة العلاقة الزوجية قد انخفض فى السنوات الأخيرة بمعدل النصف وأحد أهم الأسباب فى ذلك هو التدخين.

ووفقا لما ذكرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فإن التدخين يؤثر على الخصوبة وإنتاج الهرمونات عند محاولة الحمل.

وأظهرت الأبحاث الاضرار التالية لمختلف أنواع التدخين على الخصوبة والهرمونات والحيوانات المنوية ، وهى:

يمكن أن يقلل التدخين من الخصوبة لدى الجنسين مما يجعل الحمل صعبًا.

قد يؤثر التدخين سلبًا على إنتاج الهرمونات الخاصة بالخصوبة

التدخين والتعرض لدخان التبغ يمكن أن يضر بالجهاز التناسلي.

اضرار التدخين على الرجال



يمكن أن يتسبب التدخين في تلف الحمض النووي في الحيوانات المنوية.

التدخين يزيد من خطر إصابتك بضعف الانتصاب، وهي حالة لا يمكنك فيها الحصول على انتصاب ثابت أو الحفاظ عليه بما يكفي لممارسة العلاقة الحميمية بشكل مرض.

يزيد التدخين من احتمالية الوفاة بسرطان البروستاتا وهي غدة في الجهاز التناسلي الذكري وتنتج سائلًا يشكل جزءًا من السائل المنوي. يبدأ سرطان البروستاتا في البروستاتا .

التدخين يدمر البروستاتا

إذا كنت مصابًا بسرطان البروستاتا وتدخن فقد تكون أكثر عرضة للوفاة من المرض من أولئك المصابين بسرطان البروستاتا الذين لا يدخنون.

التدخين يقلل هرمون التستوستيرون بعد على المدى البعيد بالرغم من أن هذا لايحدث فى أولى سنوات تناولها.