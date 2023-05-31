إعداد وإخراج وتمثيل| مفيدة شيحة: لـ عمر زهران تاريخ فني مُشرّف.. فيديو

عبّرت الإعلامية مفيدة شيحة، عن عميق تقديرها واحترامها للمخرج والممثل عمر زهران، مشيرة إلى أن له تاريخاً في مجال الفن على مستوى عالٍ.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء : "انت اشتغلت في الإعداد والإخراج والتمثيل وكنت مدير قناة هامة في التليفزيون المصري، ومن النجوم المحبوبين لدى الجمهور، وللمخرج عمر زهران أعمال فنية هامة".

صفاء أبو السعود



وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أنه بدأ رحلته كمخرج مع الفنانة صفاء أبو السعود، وتدرّج تليفزيونيًا في التليفزيون المصري، ورأس قناة في التليفزيون المصري، وقدّمت أدواراً في الأعمال الفنية في شهر رمضان الماضي.



