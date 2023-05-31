نجم الأهلي السابق يوجّه رسالة للجماهير قبل مواجهة الوداد

وجّه ماهر همام ، نجم الأهلي الأسبق، رسالة لجماهير القلعة الحمراء بعد زيادة أعداد الحضور في مباراة الذهاب ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال همام عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي مؤسسة كروية عريقة عمرها 116 عاماً ومليئة بالإنجازات.

وأشار إلى أن جماهير الأهلي الدافع الأكبر في انتصارات الفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد أن جماهير الأهلي مطالبة بالالتزام وتقديم مستويات مميزة في التشجيع لدعم الفريق في المرحلة القادمة.

وأوضح أن الأهلي لا يعاني أي مشاكل فنية ولديه حراس مرمى على أعلى مستوى ولا قلق على القلعة الحمراء في مواجهة الوداد.