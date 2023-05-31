عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرشح لجائزة نوبل: الكائنات الفضائية تعيش بيننا

صدى البلد

ادعى أستاذ بجامعة ستانفورد أن هناك احتمالا "بنسبة 100%" بأن أشكال الحياة الغريبة قد زارت الأرض في الماضي وأنها لا تزال موجودة على كوكبنا حتى يومنا هذا.

وفي حديثه بمؤتمر في مانهاتن، اقترح الدكتور جاري نولان، عالم المناعة والمرشح لجائزة نوبل الذي يدعي أنه عمل في وكالة المخابرات المركزية في الماضي، أن البشر قد رأوا على الأرجح كائنات فضائية من قبل ولكنهم ببساطة لم يلاحظوا أي شيء مختلف عنهم، على غرار الطريقة التي رصدت بها قبائل أمريكا الجنوبية السفن الإسبانية لأول مرة.

وقال نولان: "أعتقد أنه شكل متقدم من الذكاء يستخدم نوعًا من الوسطاء"، مشيرا إلى أنه  "ليس الأمر أنهم يمشون بيننا وهم يرتدون بدلة جلدية.. ستضع شيئا هناك أعتقد أنه اختبار ذكاء.”

ومع ذلك، أكد نولان أنه “لا يعتقد أن أي حياة غريبة تهدف إلى إيذاء البشر.. لست قلقا بشأن قدومهم ومداهمتنا أو أخذ نسائنا وأطفالنا.. هذا ليس قلقي"، مشيرا إلى أن ما يهتم به هو كيف يمكن للبشرية الاستفادة من التكنولوجيا الغريبة الموجودة على الأرض.

أمريكا زودت به أوكرانيا.. رصد أحد رجال الكارتل بالمكسيك يحمل صواريخ "جافلين"|فيديو

هوية المسئول.. إعلان جديد من أمريكا بشأن هجمات المسيرات على موسكو

وزعم نولان، أنه تم تكليفه سابقا من قبل وكالة المخابرات المركزية لاستخدام خبرته في علم المناعة للمساعدة في "فهم الضرر الطبي الذي لحق ببعض الأفراد, المتعلقة بالتفاعلات المفترضة”.

وذكر أن الأعراض التي أظهرها المرضى الذين فحصهم كانت "مطابقة بشكل أساسي لما يسمى الآن "متلازمة هافانا"، في إشارة إلى المرض الغامض الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في كوبا في عام 2016 وأصاب عددا من المسؤولين الأمريكيين والعسكريين العاملين في الخارج.

وادعي نولان أيضا أنه شارك في برامج أبحاث وكالة المخابرات المركزية لتحليل المواد التي يزعم أنها وجدت في مواقع جسر الأجسام الطائرة المجهولة وقال إنه كان على اتصال بالعديد من الأفراد الذين عملوا أو كانوا يعملون حاليا على برامج سرية للهندسة العكسية للأجسام الطائرة.

ووفقا لنولان والمحامي دانيال شيهان  تحدث الكونجرس الأمريكي إلى ما يصل إلى ستة من المبلغين الشهر الماضي الذين ادعوا أنهم عملوا على برامج استرجاع تحطم الأجسام الطائرة المجهولة على غرار روزويل والهندسة العكسية.

وفي العام الماضي، وقع الرئيس جو بايدن قانونا يلزم البنتاجون بإعطاء أعضاء مجلس الشيوخ رفيعي المستوى تقارير سرية عن أي برامج لم يتم الكشف عنها سابقا تتعلق بالأجسام الطائرة.

كما أقر الكونجرس قانونا أنشأ حماية المبلغين عن المخالفات لأي شخص عمل في مثل هذه البرامج.

كائنات فضائية الكونجرس البنتاجون روزويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

موضوعات متعلقة

200 قذيفة أوكرانية .. حاكم بيلجورود يبلغ بوتين بتطورات الوضع

تحذير أمريكي.. كارثة تعصف بـ واشنطن تهدد بانهيار الدولار

بسبب المساعدات العسكرية.. تحذير عاجل من فرنسا لـ أوكرانيا

نهاية حلم زيلينسكي.. ضابط بالجيش الأمريكي يكشف عن مصير أوكرانيا الكارثي

مفاجئ.. البيت الأبيض يكشف عن رد زيلينسكي على ضرب أوكرانيا لأراضي روسيا

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

رسميًا .. إيطاليا ترفع حظر مبيعات الأسلحة لـ السعودية

قرار عاجل من السودان بتمديد إغلاق مجاله الجوي حتى منتصف يونيو

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 11 شخصا فى انقلاب وحريق ميكروباص بأكتوبر

تأهل الشوربجى والشربينى .. حصاد بطولة الجونة الدولية للإسكواش

دعاء لطرد الجن والشياطين من البيت بـ6 سور قرآنية.. يغفل عنها كثيرون

ماذا فعلت الدولة لينمو المعروض النقدي إلى 6.41 تريليون جنيه| تفاصيل

الأمير محمد بن سلمان يهاتف أردوغان .. تفاصيل

جون بولتون: الهجمات المضادة الأوكرانية ستبدأ في أي وقت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيدها الـ89 .. هنا القاهرة تبدأ بها الإذاعة رحلة أثيرها لمستمعيها

هتتفتحلك طاقة القدر| عرض زواج لـ ياسمين صبري .. كيف ردت ؟

جمال شعبان يكشف أسرار التخسيس في أسرع وقت

عندها 29سنة و"آل باتشينو" 82|شاهد صور الكويتية نور الفلاح تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ