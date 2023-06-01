أكثر من 80 قاعة عرض.. التفاصيل الكاملة لفيلم تامر حسني تاج

أكد رامي عجلان مدير ادارة إنتاج شركة تي اتش برودكشن، أن فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني، قد تقرر عرضه بموسم عيد الاضحى بشكل رسمي .



وأشار عجلان في بيان صحفي، أن العمل انتهى أبطاله من التصوير بنسبة تتعدى الـ 80% ويتبقى له عدد ايام تصوير قليلة، وينتهي تصويره بشكل كامل .



وعن ميزانية العمل قال :"الفيلم ذو ميزانية كبيرة، نظرًا لاعمال الجرافيك التي تشهدها مشاهده، والتي سوف تفاجأ الجمهور بشكل كبير، بسبب التطور في المعدات المستخدمة في تصويره، والذي اعتنت به مخرجته سارة وفيق" .



وعن أماكن عرض العمل قال :"الفيلم سوف يعرض في اكثر من 80 قاعة عرض بداخل مصر بمختلف المحافظات، بالاضافة الى عرضه في دول الخليج بشكل كامل، وعدد من الدول الاوروبية وامريكا، بأوقات قريبة من بعضها" .

واختتم قائلًا :"تامر حسني يقدم حالة فنية مختلفة وقدم مجهود عظيم وقت التصوير، وسيرى الجمهور شخص مختلف من حيث أدائه وشكل تمثيله في احداث العمل الذي ينتمي لاعمال الاكشن والكوميديا" .

فيلم تاج من إنتاج سلسلة "السوبر هيروز" في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية، من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.

ويذكر أن آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك"، وهو من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك في بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتي، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولي، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، وشهد الشاطر، وآخرون.