أخبار الفن | أحمد أمين يُهدى طه الدسوقي جائزة أحسن ممثل كوميدى في رمضان .. ترميم فيلم «باب الشمس» وعرضه بمهرجان لوكارنو

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

إعلن مهرجان مهرجان لوكارنو ترميم نسخة فيلم باب الشمس وإعادة عرضه هذا العام بجودة4k ضمن البرنامج الرسمي للمهرجان.

فيلم باب الشمس قدم عام 2004 وتدور أحداثه حول خليل الذى يروي للمناضل الفلسطيني يونس الراقد في غبيوبته قصة حبه التي جمعته منذ الصبا بابنة قريته بالخليل نهيلة من قبل الاجتياح الاسرائيلي وبعده، حيث كان طوال فترة الخمسينات والستينات يتسلل خلسة من لبنان إلى الجليل ليقابل زوجته في مغارة (باب الشمس) وتحمل منه ويعود لينضم إلى زملائه في تنظيم المقاومة.

مش عايزة أغلط.. منى زكى تكشف عن رأيها فى مسلسل «جعفر العمدة»

حلت الفنانة منى زكي برنامج sold out interviews، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على منصة watch it وكشفت منى زكى عن كواليس تحضيرها لمسلسل "تحت الوصاية" والصعوبات التى واجهتها" ونستعرض فى السطور التالية أبرز تصريحات منى زكى ..

كشفت منى زكى تفاصيل استعانتها بمدرّب تمثيل في أعمالها الفنية، مشيرةً إلى أنها لا تشعر بالحرج عندما تعلن ذلك الأمر، كما أنها تستعين بزوجها الفنان أحمد حلمي في الأدوار الكوميدية "اللايت".

وقالت منى: "بعد ما بأقرأ الدور بيبقى معايا مدرب تمثيل، بيساعد على تمرين الممثل عموماً واستخدام الأدوات واستحضار الإحساس وعيش لحظة حقيقية والارتجال، كل ما بيبقى عندي دور بروح لمدرب تمثيل، وبغير المدربين مع كل دور؛ لأني بحس إني محتاجة تكنيك حد مختلف يعلمهولي".

كتب الفنان أحمد أمين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" انا اشكر المهرجان لأن بعض المهرجانات لما الفنان بيعتذر عن الحضور بيقدمو الجايزة لفنان تاني.. لكن هما طلبو مني بشياكة ان حد يستلم الجايزة بدالي لأن كان عندي ظروف منعتني من الحضور".

وأضاف:" وطلبت من طه دسوقي يستلم مكاني.. ولما هو اتنازل عن جايزته للممثل الجميل عمر شريف حسيت اني عايز أشكره بأي طريقة لأنه علمني درس في العطاء.. ولقيت ان جايزتي اللي هي "احسن ممثل كوميدي في رمضان" أليق هدية لأني فعلا شايفه كان احسن ممثل كوميدي في الموسم اللي فات.. ربنا يوفقك يا حبيبي ويزيدك نقاء وموهبة واخلاص..ويا عمر انت فعلا تستحق".