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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية الحماية من العواصف الترابية

العواصف الترابية
العواصف الترابية

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن كيفية الحماية من العواصف الترابية، ومعرفة أضرار العواصف الترابية وطرق الوقاية من أثارها الخطيرة على الصحة.

وضربت العواصف الترابية مناطق عديدة اليوم، والتي لها أضرار كثيرة لا سيما للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل متعلقة بالتنفس.

خطورة العواصف الترابية

ويختلف حجم جزيئات الغبار  في العواصف الترابية من خشن غير قابل للاستنشاق إلى ناعم قابل للاستنشاق إلى دقيق جدًا قابل للتنفس، وتصل جزيئات الغبار الخشن بشكل عام فقط إلى داخل الأنف أو الفم أو الحلق، أما الأصغر تتعمق أكثر في المناطق الحساسة من الجهاز التنفسي والرئتين وتسبب في أضرار جسيمة لصحتك.

تتدهور الرؤية بسرعة كبيرة خلال عاصفة ترابية. إذا كنت على الطريق وتعطلت قدرتك على القيادة بأمان بسبب ضعف الرؤية ، فقلل من سرعتك.

كن مستعدًا للانسحاب من الطريق إذا تدهورت الرؤية إلى أقل من 100 متر،و إذا كانت سيارتك مكيفة ، فقلل كمية الغبار التي تدخل سيارتك عن طريق تحويل مدخل الهواء إلى "إعادة تدوير".

بشكل عام ، تميل الجسيمات الموجودة في العواصف الترابية إلى أن تكون خشنة أو غير قابلة للتنفس ولا تشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا لعامة الناس. ومع ذلك ، قد يواجه بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مرتبطة بالتنفس موجودة مسبقًا ، مثل الربو وانتفاخ الرئة، صعوبات.

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نصائح للتعامل مع العواصف المحملة بالاتربة


هناك مجموعة احتياطات يجب اتباعها للتعامل مع الجو الملئ بالأتربة لتقليل الآثار الجانبية وتشمل:

-إذا كنت مصابًا بالربو أو لديك حالة تنفسية وظهرت عليك أعراض مثل ضيق التنفس أو السعال أو الصفير أو ألم الصدر، فاتبع خطة العلاج الموصوفة لك واستمر في استخدام الدواء المعتاد.

-اطلب العناية الطبية إذا تفاقمت الأعراض.

-ابق في منزلك، مع إغلاق النوافذ والأبواب.

-يمكن أن يوفر التكييف بعض الحماية، إذا كان لديك مكيف هواء في المنزل ، فقم بتشغيله ، وإذا أمكن ، استخدمه في وضع إعادة التدوير.

-تجنب ممارسة التمارين القوية ، خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو السكري أو أمراض القلب أو حالة تتعلق بالتنفس.

العواصف

كيفية الحماية وتقليل الآثار الضارة للعاصفة الترابية

تجنب الأنشطة الخارجية وإذا اضطررت إلى الخروج ، اقضِ أقل وقت ممكن بالخارج.
قم بتغطية أنفك وفمك بقناع أو قطعة قماش مبللة لتقليل التعرض لجزيئات الغبار.
تجنب التمارين العنيفة خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو السكري أو حالة مرتبطة بالتنفس.
ابق في الداخل مع إغلاق النوافذ والأبواب.
ابق في أماكن مكيفة الهواء، إن أمكن.

قد تتسبب جزيئات الغبار الصغيرة بما يكفي لاستنشاقها في:

-حمى القش

-نوبات الربو.

-تهيج العينين.

- السعال.

-العطس.

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