عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمته القلبية.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

كشف نجل الفنان طارق عبد العزيز آخر تطورات حالته الصحية، بعد لوعكة منذ يومين، وخضوعه لعملية قسطرة في القلب.

 

وكتب نجل طارق عبد العزيز عبر فيسبوك:" بعتذر لكل الأهل والأحباب على صعوبة الرد الفترة اللي فاتت واحب اطمنكم بفضل الله الوالد كويس ومستمر في رحلة العلاج بثقة وإيمان وبخفة دم وضحك برضه وان شاء الله هيقوملنا بالسلامة جميعاً وتطمنوا عليه بنفسكم".

 

وعن ذكريات طارق عبد العزيز مع الراحل أسامة أنور عكاشة، قال عبر صفحته على "فيس بوك": فى 2008 ربنا رزقنى بعمل عزيز على قلبى من تأليف وإخراج الراحلين الكبار الأستاذ محمد صفاء عامر وعم إسماعيل عبد الحافظ، وإذ بالأستاذ أسامة أنور عكاشة كاتب مقالة بعد رمضان وفى آخر 3 سطور كتب: "استدراك لابد منه فى غمرة الحديث عن مسلسلات رمضان هذا العام فاتنى أن أذكر ذلك الفنان الشاب الموهوب الذى كان بحق أبرز نجوم مسلسل "عدى النهار" الذى أخرجه المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ.. وهو "مصطفى حليمة" أو صاحب الطاقة الفنية التى تؤهله ليكون خلال عام أو عامين من نجوم فن التمثيل فى مصر هو طارق عبدالعزيز.. أحييه وأتنبأ له بمستقبل باهر ومميز."

 

وأضاف: "كلمته وشكرته ومرت الأيام ورحل الأستاذ وبعد 12 سنة من رحيله ربنا يكافئنى من خلال الأستاذ بمسلسل عن قصته بخطوط درامية بيكملها ويعيد صياغتها د. محمد سليمان عبد المالك إنتاج تامر مرتضى والمتحدة للخدمات الإعلامية وإخراج محمد سلامة.

 

مسلسل "راجعين يا هوى" قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوقى، صفاء الطوخي، سالى حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسى هلال.

طارق عبد العزيز أسامة أنور عكاشة إسماعيل عبد الحافظ الراحل أسامة أنور عكاشة الفنان طارق عبد العزيز طه الدسوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

ضحية العاصفة ونقابة المهندسين تبكي وفاتها.. ماذا تعرف عن رانيا مصطفى

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

موضوعات متعلقة

فى جو رومانسي..شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب

مساكنة أنا وبنتي .. يوري مرقدي يفاجئ جمهوره بتصريح صادم | شاهد

يا بيبي.. عمر كمال وسارة زكريا يطرحان أغنيتهما الجديدة على اليوتيوب

العاصفة بوظت الفرح.. رامز أمير ينشر فيديو من كواليس حفل زفافه

أكثر من 80 قاعة عرض.. التفاصيل الكاملة لفيلم تامر حسني تاج

بسبب فيديو .. مفاجأة مثيرة لـ ابنة شيرين مع نجمة عالمية

أول صورة من استعدادات حفل زفاف رامز أمير

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

ترشيحاتنا

تلوث الهواء زاد 10 أضعاف عن الطبيعي في مصر.. ما السبب؟

العاصفة مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

بعد طرح موديل 2024 .. سعر ومواصفات هيونداي اكسنت RB

المال يطيل عمر النساء.. تفاصيل

دعاء يوم الجمعة للمهموم .. ردده لعلك تصادف ساعة إجابة

دول بريكس تدعو إلى "إعادة توازن" النظام العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

بدون أدوية .. علاجات طبيعية لمرضى الجيوب الأنفية

بعد العاصفة .. أعراض تؤكد إصابتك بأمراض الصدر

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ