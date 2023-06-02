عمرو دياب ومسلم الأعلى استماعا على أنغامي

نشر أنغامي عبر صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالتطبيق، الأغاني التى تصدرت الاستماعات فى معظم الدول العربية لشهر مايو في مصر، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب، وتونس.

وتصدرت أغنية مسلم الاستماعات فى مصر، حيث أحتلت أغنية (طب أقولك - كركوبة) المركز الأول.



وجاءت أغنية (الحفلة) للهضبة عمرو دياب في المركز الثاني.

فيما جاءت أغنية (يمكن خير) لرامي صبري فى المركز الثالث.

فى السعودية جاءت أغنية (يمكن خير) لرامي صبرى بالمركز الأول للاستماعات.

وفى المركز الثاني تصدرت أغنية (الحفلة) للهضبة عمرو دياب.

وجاءت أغنية (خلف السكوت) لأفراح جندو فى المركز الثالث .



بالانتقال إلى لبنان، تصدر محمود التركي قوائم الاستماع بأغنية (عاشق مجنون)، وجاءت اغنية (كاراميلا) لناصيف زيتون فى المركز الثاني، واحتلت أغنية (ما بيتكرر) لـ وديع الشيخ المركز الثالث.



إلى العراق، حيث تصدر محمود التركي بأغنية (عاشق مجنون)، واحتلت أغنية (أنت الحظ) للهضبة عمرو دياب المركز الثاني، وجاءت أغنية (مادامچ اتحبيني) لمصطفي العبد الله وفرقة وتر المركز الثالث.

أما فى المغرب فقد تصدرت قوائم الاستماع أغنية سعد لمجرد (آش خبارك) المركز الأول للاستماعات، وجاءت فى المركز الثاني أغنية (ضربة قاضية) Moha k , DYSTINCT&YAM

فيما احتلت أغنية كوز1 ( Love) المركز الثالث

وفى تونس تصدرت الاستماعات أغنية سمارا ( 2 frères ) وفى المركز الثاني أيضا أغنية سمارا ( kima khalitni )

أما فى الجزائر فقد احتلت أغنية ( Galbi Khasah Molah ) لشابة وردة المركز الأول للاستماعات.