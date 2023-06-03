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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة الأردن تحذر مواطنيها من الوقوع في شرك المكالمات الدولية مجهولة المصدر

الأردن - علم
الأردن - علم

حذرت مؤسسات رسمية وخبراء بقطاع الاتصالات الأردنية، مواطني المملكة من الوقوع في شرك المكالمات الدولية مجهولة المصدر التي تردهم عبر هواتفهم أو وسائل اتصالهم المختلفة، مؤكدين أنها احتيالية وهدفها اصطياد بياناتهم، ما يتطلب حجبها فورا.

بدورها؛ حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية من معاودة الاتصال بالأرقام الدولية مجهولة المصدر تجنبا لأي عمليات احتيالية، ودعت المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي والصحافة وموقعها الإلكتروني إلى حجب هذه الاتصالات بحسب صحيفة هلا الأخبار الأردنية.

وبينت أن المكالمات الاحتيالية العشوائية، والتي تعتمد مبدأ المكالمة الفائتة برنة واحدة من جهة أرقام دولية والمسماة علميا باسم “وانيجري كول”، وتحصل في الغالب ضمن أوقات تكون مزعجة تهدف لإشراك من يحاول إعادة الاتصال بها بخدمات التكاليف المضافة وتحقيق الكسب المادي غير المشروع.

من جانبه، حذّر المركز الوطني للأمن السيبراني الأردني  من الاستجابة للمكالمات والرسائل مجهولة المصدر والتي تأتي في الغالب من خارج المملكة وغير معروفة، وترد من خلال مكالمات مباشرة، أو من خلال برامج التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات أو من خلال الرسائل النصية التي يكون هدفها النصب والاحتيال من خلال الحصول على معلومات خاصة أو الابتزاز المالي والشخصي.

وأضاف أن من أبرز الأرقام التي يمكن تلقي الاتصال منها هي الأرقام التي تبدأ بالمفتاح الدولي 876 وهو مفتاح جامايكا و473 مفتاح غرينادا و287 مفتاح جزر فيرجين البريطانية و809 من جمهورية الدومينيكان أو 960 من جزر المالديف وغيرها.

وأوضح المركز أن أكثر طلبات عمليات الاحتيال شيوعًا تتركز على دفع أموال وبالأخص نقدًا أو في بعض الأحيان عبر بطاقة هدية، حيث يصعب مع هذا النوع من الاحتيال استرداد الأموال مرة أُخرى إذا تم اكتشاف عملية الاحتيال بعد الدفع.

كما تركز عمليات الاحتيال على إعطاء معلومات مثل رقم الحساب المصرفي أو رقم الضمان الاجتماعي أو بيانات تسجيل الدخول عبر الإنترنت، بالإضافة إلى زيارة موقع إلكتروني عن طريق رابط لتسجيل الدخول إلى حساب أو لتلقي مزيد من المعلومات، وأخيرا تحميل تطبيق أو ملف يشبه تطبيقات مكافحة الفيروسات. 

ودعا لاستخدام تطبيق حظر المكالمات، حيث تُحدد هذه التطبيقات المكالمات الهاتفية الآلية وتعطلها وتمنع غيرها من عمليات الاحتيال من الوصول إلى الهاتف. 

ونصح المركز كذلك بعدم التفاعل مع المتصل لان التفاعل بأي شكل من الأشكال قد يُشجع على إجراء المزيد من المكالمات، لذا من الأفضل تجنب الضغط على الأرقام لتصفح القوائم الآلية وعدم الرد على مكالمات الفيديو المباشرة إذا كان المستخدم يعتقد أنها عملية احتيال فقط يجب إنهاء المكالمة ببساطة.

وشدد المركز على ضرورة تجنب استخدام التطبيقات غير الرسمية للخدمات. 

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