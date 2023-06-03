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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالبة إعدادي تدخل امتحان الثانوي التجاري بدلا من شقيقتها في الجيزة

امتحانات
امتحانات

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القبض على طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وذلك لإتهامها بأداء إحدة مواد إمتحان الصف الثالث الثانوي التجاري بدلا من شقيقتها في كرداسة.

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طالبة إعدادي تؤدي الإمتحان بدلا من شقيقتها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة كرداسة، تضمن ورود بلاغا من إدارة كرداسة التعليمية، أفاد بإنتحال طالبة بالصفة الثالث الإعدادي بالغة من العمر 15 عاما، صفة شقيقتها الطالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، بالغة من العمر 18 عاما وأداء إمتحان مادة قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية بدلا منها.

ضبط طالبة إنتحلت صفة شقيقتها في إمتحان الثانوي

بالإنتقال والفحص، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبرئاسة اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، قيام طالبة بالصف الثالث الإعدادي بالغة من العمر 15 عاما، بأداء إمتحان مادة قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية بدلا من شقيقتها طالبة الصف الثالث الثانوي التجاري.

وبمواجهة الطالبة أقرت بأنها طالبة في الصف الثالث الإعدادي، وقيامها بإنتحال صفة شقيقتها وأداء إمتحان مادة قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية بدلا من شقيقتها الطالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى إستكمال الإجراءات القانونية.

تفاصيل ضبط طالب داخل لجنة إمتحان في الجيزة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على طالب لقيامه بأداء امتحان الرياضيات في الثانوية الفنية بدلا من إبن عمه المحبوس على ذمة قضية مخدرات وسلاح في منطقة الصف، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة العياط تضمن ورود بلاغا من الأجهزة المعينة لتأمين مدرسة العياط الثانوية الفنية بنين، تضمن القبض على طالب بالغ من العمر 17 عاما، مقيم بدائرة قسم العياط داخل لجنة إمتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الثانوي الفني.

حيث شرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام طالب بالغ من العمر 17 عاما بدخول لجنة امتحان بمدرسة العياط الثانوية الفنية بنين لأداء إمتحان الرياضيات بدلا من إبن عمه.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن الطالب دخل لأداء إمتحان مادة الرياضيات بدلا من إبن عمه الذي كشفت التحريات أنه محبوسا على ذمة قضايا مخدرات وسلاح، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الجريمة تفصيليا، وجرى استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت التحفظ على المتهم.

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