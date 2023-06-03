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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. ضبط 11 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أرشيفي
أرشيفي

نجحت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم السبت، من خلال حملاتها الميدانية في ضبط أكثر من 11.6 ألف من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت  الوزارة السعودية أنه تم ضبط أكثر 6.7 ألف مخالف لنظام الإقامة، و3.6 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و1.2 ألف مخالف لنظام العمل.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 654 شخصًا، 41% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 44 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وبينت أنه تم ضبط 14 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 28 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 24 ألف رجل ونحو 5 آلاف امرأة.

وذكرت الوزارة السعودية أنه تمت إحالة أكثر من 22 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1.7 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 6.3 ألف مخالف. 

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