ميزة جديدة تعود بالنفع على المواطن من تيسيرات التخليص الجمركي

علقت منى ناصر مساعد وزير المالية، على السماح للمستوردين والمستخلصين الجمركيين، بالقيام باجراءات التخليص الجمركي المسبق للبضائع التي يتم استيراد من الخارج بنسبة 1% بعد أن كانت 30% من الضرائب والرسوم.

وقالت منى ناصر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لدينا نظام الإفراج المسبق للبضائع التي يتم استيرادها من الخارج".

وأضافت منى ناصر :" وزير المالية جعل قيمة بدء إجراءات التخليص الجمركي المسبق بنسبة 1 % بدلا من 30 % من الضرائب والرسوم ".

وتابعت منى ناصر :" الدولة تستهدف التسهيل على المستوردين بشكل كبير بما يسهم بزيادة الإقبال على الإفراج المسبق كي لا تنتظر البضائع كثيرا في الموانئ وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي".

وأكملت منى ناصر :" نعقد اجتماعات بصفة دورية مع المجتمع التجاري ورأينا عدم تواجد إقبال على التخليص الجمركي المسبق بسبب ارتفاع نسبة الرسوم التي يتم دفعها لبدء الإجراءات ".

ولفتت منى ناصر :" كافة المستوردين يستفيديون من هذا القرار وبالتالي التكلفة تنخفض على المستورد وبالتالي تقل التكلفة التي يتم تحميلها على المستهلك الأخير".