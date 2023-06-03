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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يغني في الختام .. تفاصيل المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

تامر حسني
تامر حسني

ينظم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية المهرجان العربي هذا العام بتونس بعد الدورة السابقة التي أقيمت بالسعودية، ويشارك تامر حسني بالغناء  في حال الختام.

المهرجان يقام في دورته الـ ٢٣ بمدينة الثقافة بتونس من ١٢ يوليو الى ١٥ من الشهر نفسه.

" عطور عربية "  هو عنوان العرض الفني لسهرة الإفتتاح  للموسيقار التونسي محمد علي كمون بمسرح الاوبرا بتونس مع مجموعة اصوات وفرق عربية كالفنانة اللبنانية جاهدة وهبه …وفرقة أبناء الجبل الليبية وفرق تراثية تونسية.
 

تامر حسني على رأس القائمة.. تفاصيل حفلات عيد الأضحي

أكثر من 80 قاعة عرض.. التفاصيل الكاملة لفيلم تامر حسني تاج


وعرض الإختتام حفل يحييه الفنان المصري تامر حسني بمسرح قرطاج الأثري.

المهرجان يضم البرامج الثقافية والفنية ومعرض لآخر تكنولوجيات الإتصال وسوق للبرامج وندوات حول الدراما العربية في العصر الرقمي والتعليق الرياضي في القنوات العربية   والذكاء الإصطناعي والاعلام وإنتاج الافلام الوثائقية والاعلام السياحي العربي.

المهرجان الذي يكرم عددا من نجوم الاعلام والشاشة العرب ينتظم بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية والتلفزيون التونسي والإذاعة التونسية وعرب سات.

يذكر أن أكد رامي عجلان مدير ادارة إنتاج شركة تي اتش برودكشن، أن فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني، قد تقرر عرضه بموسم عيد الاضحى بشكل رسمي . 

أشار عجلان في بيان صحفي، أن العمل انتهى أبطاله من التصوير بنسبة تتعدى الـ 80% ويتبقى له عدد ايام تصوير قليلة، وينتهي تصويره بشكل كامل . 

وعن ميزانية العمل قال :"الفيلم ذو ميزانية كبيرة، نظرًا لاعمال الجرافيك التي تشهدها مشاهده، والتي سوف تفاجأ الجمهور بشكل كبير، بسبب التطور في المعدات المستخدمة في تصويره، والذي اعتنت به مخرجته سارة وفيق" . 

تونس عطور عربية تامر حسني مسرح قرطاج سارة وفيق

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