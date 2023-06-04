المهن الموسيقية: نرفض ما حدث مع النقيب

أكد الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أنه يرفض الإهانات الموجهة للنقيب مصطفى كامل.

وقال في تصريحات صحفية: “يرفض مجلس ادارة النقابه ماتردد مؤخرا في حق النقيب العام ولن يقف المجلس مكتوفي الأيدي ويتشرف مجلس الإدارة بتولي النقيب العام مقعد النقيب ويثمن علي دوره في الشهور القليلة الماضية”.

وتابع قائلاً: “ويقف خلفه ويدعمه ويتابع أعمال لجنة التحقيق يوم الثلاثاء القادم وما تسفر عنه من إجراءات قانونية من خلال لجنة التحقيق المختصة ولن ننسي ما تم بعد تولي النقيب العام من زيادة المعاش ورفع كفاءة مقر النقابة وتطوير المنظومة الصحية وزيادة إيراد النقابة والطفرة النوعية التي حدثت والتي يشهد لها القاصي والداني”.

يذكر أن قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه تعرض للتشويه من قبل منير الوسيمي خلال تصريحاته على إحدى القنوات الفضائية.

وأضاف خلال برنامج آخر النهار والمذاع عبر قناة النهار، :"دعم الموسيقار منير الوسيمي له في الانتخابات لا يسعده، لأنه من أجل المساومة وليس شريفا.

ونوهبأن منير الوسيمي طلب منه ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية، وعندما عرض الأمر على مجلس النقابة "ضحكوا"، لأن هناك الموسيقار عمر خيرت وهاني فرحات وياسر عبد الرحمن وأسماء ضخمة جدا تفوق "الوسيمي".

وأضاف:"لن أترشح لانتخابات الموسيقيين لو ظلت الإهانات التي أتعرض لها، لأن أنا راجل محترم وشريف ومش باخد مرتب من النقابة عشان أتعرض لهذا الضغط".

واستكمل أنه خلال 7 أشهر عمل في النقابة بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة زادت معاش 3 مرات متتالية وهذا لم يحدث في تاريخ النقابات، إضافة إلى وجود 120 مليون جنيه في النقابة.

