إعادة فتح ميناء العريش البحري أمام حركتي الملاحة والصيد



استقرت حالة الطقس، في محافظة شمال سيناء مرة اخرى في كافة مناطق المحافظة ، بعدما شهدت تقلبات جوية ورياح محملة بالأتربة والرمال خلال اليومين الماضيين.،حيث تسببت في توقف حركتي الملاحة والشحن بميناء العريش البحري.

حركة الملاحة :

وقد أعادت إدارة ميناء العريش البحري فتح الميناء، أمام حركة الصيد والملاحة البحرية في البحر المتوسط بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.



وقد استأنفت إدارة الميناء حركة الصيد داخل البحر المتوسط بيروح مراكب الصيادين ،وكذلك تم استئناف حركة الملاحة للقيام بعمليات شحن السفن بالثروات التعدينية التي يتم تقديرها الي الخارج.

وكان ميناء العريش البحري قد أغلق مدة 3 أيام ، بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط.