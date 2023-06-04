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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم شمال سيناء يتابع لجان امتحانات الدبلومات الفنية

متابعة امتحانات الدبلومات
متابعة امتحانات الدبلومات الفنية بسيناء

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة شمال سيناء،الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية (صناعي -تجاري -زراعي - فندقي) الدور الأول ٢٠٢٣ م، حيث اطمأن من خلال غرفة العمليات الرئيسية على وصول الأسئلة ،  من المراكز الفرعية بكل إدارة تعليمية إلى اللجان الامتحانية. 

و أعطى التعليمات بتوفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات داخل وخارج اللجان الامتحانية ، كما تم التنبيه على عدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب ، والتأكد من استخدام العصا الالكترونية .

 

الغش الإليكتروني:

 

كما أعطى التعليمات بضرورة  تحقيق الإنضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.
 

حيث يؤدي الطلاب الامتحانات اليوم الاحد كالآتي:
 التعليم الصناعي:
الفترة الأولى : مواد تخصصية ،والفترة الثانية : تخصص سيارات فى مواد تخصصية .
اما التعليم التجاري : الفترة الأولى : مواد تخصصية. 
وامتحانات  الاعداد المهني   الفترة الأولى : مواد تخصصية، بينما  التعليم الزراعي : مواد تخصصية.
 

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