في أول ظهور بعد اختفائه|بغدودة: أنا مش هارب.. وأشكر الرئيس السيسي

ظهر المصارع أحمد فؤاد بغدودة لأول مرة منذ واقعة اختقائه من بعثة منتخب مصر للمصارعة، المشاركة في البطولة الأفريقية بتونس، الشهر الماضي.

وقال بغدودة في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:" أتوجه بالشكر والتقدير والاحترام للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم".

وأضاف:"أود أن أشكر الرئيس السيسي على هذه الدعوة، شعرت بالسعادة عقب معرفتي بالدعوة، وأنا مش هارب والله ولا حاجة، أنا بحب مصر وولدت فيها وهموت فيها".

بغدودة : "مصر مليئة بمواهب كثيرة

تابع بغدودة : "مصر مليئة بمواهب كثيرة زي أحمد بغدودة، لكنهم يحتاجون للدعم، وأشكر الشعب المصري على دعمهم لي".

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب طالبت "أحمد فؤاد بغدودة" بالعودة لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.