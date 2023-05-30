حدث ليلا| أحمد موسى يتحدث على مع زملاء بغدودة.. شريهان أبو الحسن تدعو للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل.. مصر تنضم لكبرى دول صناعة الغاز الطبيعي

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الثلاثاء، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

تصدرت الفنانة ميرنا نور ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا صورا لها من حفل عقد قرانها . وتألقت ميرنا نور بإطلالة بسيطة مرتدية فستان باللون الابيض ذات الاكمام الشفافه بالتول وهو ما كشف عن جمالهاواناقتها . وتتميز ميرنا نور ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي بدأ سيناريو تسويق المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر قبل نهاية الموسم الجاري تمهيدًا للرحيل إلى أي من الدوريات العربية أو الأوروبية في الموسم المقبل. وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" كلف النادي الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على أداء لأعب الأهلي محمد شريف، بعد لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز. وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر: “ ‏ شريف لازم يتخصم منه، سواء في التدريبات أو الماتشات في كل مرة يقف فيها ورا المدافعين أو لما تبقى فيه هجمة ويجري بسرعة على الأوفسايد يستنى تمريرة زميله”. الأهلي

نفى محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام المصرية، استدعاء طاقم تحكيم مباراة فيوتشر وإنبي في كأس مصر، بقيادة الحكم نادر قمر الدولة، للتحقيق بعد الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة الفريقين في دور الـ16 بكأس مصر. وانتصر إنبي على فيوتشر بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل الإيجابي في وقتيها

اصطحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإعلامي أحمد موسى في جولة بالمركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية للرياضة.

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بالبطل الأوليمبي ولاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث أحمد الجندي للاطمئنان عليه بعد إعلانه منذ قليل، عن انسحابه من بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تعد إحدى البطولات المؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024 إثر تعرضه لإصابة بالكتف. وأكد وزير الرياضة،

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشر بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من تعليق ادعى خلاله شخص بتواجد أحد مروجي المواد المخدرة (بمنطقة العصافرة بالإسكندرية) يدعى "أبو خروف". وبالفحص تبين عدم وجود شخص بذات الاسم يقوم بالترويج للمواد المخدرة. كما تبين توجيه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن

تحدثت الإعلامية شريهان أبو الحسن، عن انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، الذي حدث مؤخرا وأحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حققت مصر نتائج كبيرة فى قطاع البترول وخاصة قطاع الغاز الطبيعي، إذ تم الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتصدير للخارج، كما تم تحقيق .. المزيد

كشف مجدى عبد الغنى عن قرار لجنة التظلمات المقبلة بتخفيض عقوبة محمود عبد المنعم كهربا ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى 6 أو 8 مباريات بدلاً من 12 مباراة. الإسماعيلي يكشف موعد البت في مصير حمزة الجمل مع الفريق.. فيديو وزير الرياضة

أثارت مشاهد جديدة صادمة لخروف مخاوف بشأن عودة عبدة الشيطان إلى قرية برامشو الخلابة وصاحبة الكثير من الألغاز الغاضمة والمروعة في مقاطعة هامبشاير بالمملكة المتحدة.

شارك حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، لقطات من مباراة أمس أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز. وعلق: “وكان فضل الله عليك عظيماً الحمد لله.. الخطوة القادمة في دوري الأبطال”. الأهلي يتخطى سيراميكا كليوباترا بصعوبة انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون

أثارت صورة نشرها طبيب من محافظة القاهرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشر مقطع فيديو مرعب للحظة هلع زوار مدينة ديزني لاند، بعدما ضرب زلزال بقوة 6.2 ريختر شرق اليابان منذ أيام، وفقا لما ذكرته وكالة NHK اليابانية. t= &s=19

أكد أشرف محمد مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى، أن كل ما تردد عن خطبتها من الاعلامي نزار الفارس مجرد شائعة غرضها هو تحقيق التريند. وظهرت حورية فرغلي مع مدير أعمالها، وأشارت إلى أنها فوجئت بالخبر، والتقطت فيديو مع نزار الفارس في نهاية الحلقة المسجلة كأحد معجبيها، دون أي نية لإثارة الجدل. حورية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 10 / 6 / 2023، فى إطار إستعدادت الهيئة لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية وإستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح. وفي التقرير التالي نستعرض

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرر في مكالمة يوم الاثنين رغبة أنقرة في شراء طائرات مقاتلة من طراز F-16 من الولايات المتحدة ....

يشغل تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الدخل القومي المصري حيزا كبيرا لدى الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أداء لاعبي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز. وكتب: “في لاعبين في الاهلي كانوا خايفين من الاصابة في مباراة سيراميكا ولذلك لم يظهروا كما تعودنا ان نراهم واولهم بيرسي تاو الذي لم يكن في قمة تركيزه”. الأهلي يتخطى سيراميكا كليوباترا بصعوبة انتهت

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن هدف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا، صحيح للغاية بعد العودة لتقنية الفيديو. وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الخطوط التي ظهرت على شاشة الفار تمت بشكل صحيح، وهذه اللعبة كانت صعبة للغاية على المساعد، وسمير جمال من أفضل المساعدين".

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أداء لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في الفترة الأخيرة. وكتب فرج عامر، عبر فيس بوك: “حسين الشحات اصبح نجما فوق العاد، وأصبح له أسلوب في طريقة احراز الاهداف ، سبحان مغير الاحوال ”. الأهلي يتخطى سيراميكا كليوباترا بصعوبة انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي

أفادت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم بالفعل إطلاق هاتف Galaxy S23 FE خلال الفترة المقبلة، وهو البديل الأرخص لهاتف Galaxy S23 الرائد، وذلك بعدما كانت الشركة قد توقفت عن إصداره العام الماضي.

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إجراء انتخابات مبكرة يوم الاثنين ، في محاولة على ما يبدو لخداع خصومه المحافظين وإعطاء حزبه الاشتراكي المتعثر أفضل فرصة

منع عمدة إحدى أكبر المدن الروسية لافتات مكتوبة بلغات أجنبية من الظهور في جميع أنحاء المنطقة، وقد أدعى عمدة المدينة يفجيني نوموف أن العلامات غير وطنية.

أفادت وسائل إعلام سعودية ، بأن المملكة طلبت من موظفيها الدبلوماسيين في لبنان البقاء في منازلهم بعد اختطاف مواطن سعودي في بيروت يوم الأحد.

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقد جلسة مؤخرا مع بيرسي تاو جناح الفريق، بعدما تلقى عروض عديدة من فرق أوروبية. وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: الأهلي يريد الإبقاء على بيرسي تاو وتمديد عقده، واللاعب رحب بالبقاء داخل الأهلي بعدما استعاد مستواه . وأضاف: بيرسي

تشهد حركة المرور الصباحية اليوم الثلاثاء، على الطرق الصحراوية والرئيسية استقرارا نسبيا منذ ساعات الصباح الأولى، بدون مؤثرات أو بلاغات للإدارة العامة للمرور تؤثر على حركة المرور.

يبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم في مصر 30-5-2023، وذلك بعد تراجعه بشكل قوى في السوق الموازية بقيمة نحو 5 جنيهات، وذلك بالتزامن مع استقراره في البنوك للشهر الثالث على التوالي منذ مارس الماضي.