حدث ليلا| أحمد موسى يتحدث على مع زملاء بغدودة.. شريهان أبو الحسن تدعو للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل.. مصر تنضم لكبرى دول صناعة الغاز الطبيعي

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ميرنا نور تفاجئ الجمهور بعقد قرانها |شاهد
تصدرت الفنانة ميرنا نور ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا صورا لها من حفل عقد قرانها . وتألقت ميرنا نور بإطلالة بسيطة مرتدية فستان باللون الابيض ذات الاكمام الشفافه بالتول وهو ما كشف عن جمالهاواناقتها . وتتميز ميرنا نور ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير
محمد فاروق: صدمة مدوية لعشاق الأهلي بشأن رحيل ديانج
أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي بدأ سيناريو تسويق المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر قبل نهاية الموسم الجاري تمهيدًا للرحيل إلى أي من الدوريات العربية أو الأوروبية في الموسم المقبل. وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" كلف النادي الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات
لازم يتخصم له.. نبيل الحلفاوي ينتقد أداء لاعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على أداء لأعب الأهلي محمد شريف، بعد لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز. وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر: “ شريف لازم يتخصم منه، سواء في التدريبات أو الماتشات في كل مرة يقف فيها ورا المدافعين أو لما تبقى فيه هجمة ويجري بسرعة على الأوفسايد يستنى تمريرة زميله”. الأهلي
لجنة الحكام تكشف حقيقة استدعاء طاقم مباراة فيوتشر وإنبي للتحقيق
نفى محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام المصرية، استدعاء طاقم تحكيم مباراة فيوتشر وإنبي في كأس مصر، بقيادة الحكم نادر قمر الدولة، للتحقيق بعد الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة الفريقين في دور الـ16 بكأس مصر. وانتصر إنبي على فيوتشر بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل الإيجابي في وقتيها
أحمد موسى يتحدث على مع زملاء «بغدودة» في منتخب مصر للمصارعة| فيديو
اصطحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإعلامي أحمد موسى في جولة بالمركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية للرياضة.
وزير الرياضة يطمئن على البطل أحمد الجندي بعد إصابته في كأس العالم بتركيا
أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بالبطل الأوليمبي ولاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث أحمد الجندي للاطمئنان عليه بعد إعلانه منذ قليل، عن انسحابه من بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تعد إحدى البطولات المؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024 إثر تعرضه لإصابة بالكتف. وأكد وزير الرياضة،
منشور على فيس بوك.. حقيقة وجود «أبو خروف» لبيع المخدرات بالإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشر بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من تعليق ادعى خلاله شخص بتواجد أحد مروجي المواد المخدرة (بمنطقة العصافرة بالإسكندرية) يدعى "أبو خروف". وبالفحص تبين عدم وجود شخص بذات الاسم يقوم بالترويج للمواد المخدرة. كما تبين توجيه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن
الولاد هيتأثروا.. شريهان أبو الحسن تدعو للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل
تحدثت الإعلامية شريهان أبو الحسن، عن انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، الذي حدث مؤخرا وأحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مصر تنضم لكبرى دول صناعة الغاز الطبيعي في العالم.. دخل بمليارات الدولارات
حققت مصر نتائج كبيرة فى قطاع البترول وخاصة قطاع الغاز الطبيعي، إذ تم الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتصدير للخارج، كما تم تحقيق .. المزيد
هيفرح جماهير الأهلي.. قرار جديد من لجنة التظلمات بشأن عقوبة كهربا
كشف مجدى عبد الغنى عن قرار لجنة التظلمات المقبلة بتخفيض عقوبة محمود عبد المنعم كهربا ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى 6 أو 8 مباريات بدلاً من 12 مباراة. الإسماعيلي يكشف موعد البت في مصير حمزة الجمل مع الفريق.. فيديو وزير الرياضة
مشاهد صادمة لحيوانات تنذر بعودة عبدة الشيطان إلى قرية بريطانية.. ما القصة؟
أثارت مشاهد جديدة صادمة لخروف مخاوف بشأن عودة عبدة الشيطان إلى قرية برامشو الخلابة وصاحبة الكثير من الألغاز الغاضمة والمروعة في مقاطعة هامبشاير بالمملكة المتحدة.
أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تألقه في مباراة سيراميكا كليوباترا
شارك حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، لقطات من مباراة أمس أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز. وعلق: “وكان فضل الله عليك عظيماً الحمد لله.. الخطوة القادمة في دوري الأبطال”. الأهلي يتخطى سيراميكا كليوباترا بصعوبة انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون
«إنسان وللا مانيكان»| صورة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ومطالبات بالتحري عنها
أثارت صورة نشرها طبيب من محافظة القاهرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ديزني لاند.. شاهد لحظة هلع الزوار
انتشر مقطع فيديو مرعب للحظة هلع زوار مدينة ديزني لاند، بعدما ضرب زلزال بقوة 6.2 ريختر شرق اليابان منذ أيام، وفقا لما ذكرته وكالة NHK اليابانية. t= &s=19
أحدث ظهور لـ حورية فرغلي بعد شائعة خطبتها من نزار الفارس| شاهد
أكد أشرف محمد مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى، أن كل ما تردد عن خطبتها من الاعلامي نزار الفارس مجرد شائعة غرضها هو تحقيق التريند. وظهرت حورية فرغلي مع مدير أعمالها، وأشارت إلى أنها فوجئت بالخبر، والتقطت فيديو مع نزار الفارس في نهاية الحلقة المسجلة كأحد معجبيها، دون أي نية لإثارة الجدل. حورية
إليك المواعيد| تشغيل قطارات نوم ومكيفة على خط مطروح القاهرة
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 10 / 6 / 2023، فى إطار إستعدادت الهيئة لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية وإستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح. وفي التقرير التالي نستعرض
بايدن: بحثت مع أردوغان ملف طائرات F-16 ومحاولة السويد الانضمام لـ الناتو
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرر في مكالمة يوم الاثنين رغبة أنقرة في شراء طائرات مقاتلة من طراز F-16 من الولايات المتحدة ....
مشروع مصري جديد يقضي على أزمة ارتفاع أسعار الذهب.. القصة الكاملة
يشغل تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الدخل القومي المصري حيزا كبيرا لدى الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية
خوفا من الإصابة.. فرج عامر يعلق على تراجع أداء بيرسي تاو
علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أداء لاعبي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز. وكتب: “في لاعبين في الاهلي كانوا خايفين من الاصابة في مباراة سيراميكا ولذلك لم يظهروا كما تعودنا ان نراهم واولهم بيرسي تاو الذي لم يكن في قمة تركيزه”. الأهلي يتخطى سيراميكا كليوباترا بصعوبة انتهت
جهاد جريشة: هدف حسين الشحات صحيح.. وبيريرا لم يضف شيئا للتحكيم المصري
أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن هدف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا، صحيح للغاية بعد العودة لتقنية الفيديو. وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الخطوط التي ظهرت على شاشة الفار تمت بشكل صحيح، وهذه اللعبة كانت صعبة للغاية على المساعد، وسمير جمال من أفضل المساعدين".
سبحان مغير الأحوال.. فرج عامر يشيد بأداء لاعب الأهلي
علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أداء لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في الفترة الأخيرة. وكتب فرج عامر، عبر فيس بوك: “حسين الشحات اصبح نجما فوق العاد، وأصبح له أسلوب في طريقة احراز الاهداف ، سبحان مغير الاحوال ”. الأهلي يتخطى سيراميكا كليوباترا بصعوبة انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي
زلزال في سوق الهواتف الذكية بعد تسريبات عن إصدار سامسونج الجديد
أفادت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم بالفعل إطلاق هاتف Galaxy S23 FE خلال الفترة المقبلة، وهو البديل الأرخص لهاتف Galaxy S23 الرائد، وذلك بعدما كانت الشركة قد توقفت عن إصداره العام الماضي.
رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إجراء انتخابات مبكرة يوم الاثنين ، في محاولة على ما يبدو لخداع خصومه المحافظين وإعطاء حزبه الاشتراكي المتعثر أفضل فرصة
روسيا تمنع استخدام أي لغة في مدنها سوى الرسمية.. تفاصيل
منع عمدة إحدى أكبر المدن الروسية لافتات مكتوبة بلغات أجنبية من الظهور في جميع أنحاء المنطقة، وقد أدعى عمدة المدينة يفجيني نوموف أن العلامات غير وطنية.
بعد اختطاف رجل.. الرياض تطلب من الدبلوماسيين السعوديين في بيروت البقاء بمنازلهم
أفادت وسائل إعلام سعودية ، بأن المملكة طلبت من موظفيها الدبلوماسيين في لبنان البقاء في منازلهم بعد اختطاف مواطن سعودي في بيروت يوم الأحد.
شبانة: بيرسي تاو رحب بالتجديد.. وبوبو متمسك بالانتقال للأهلي
كشف الإعلامي محمد شبانة، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقد جلسة مؤخرا مع بيرسي تاو جناح الفريق، بعدما تلقى عروض عديدة من فرق أوروبية. وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: الأهلي يريد الإبقاء على بيرسي تاو وتمديد عقده، واللاعب رحب بالبقاء داخل الأهلي بعدما استعاد مستواه . وأضاف: بيرسي
قبل ما تتحرك.. حالة المرور على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية
تشهد حركة المرور الصباحية اليوم الثلاثاء، على الطرق الصحراوية والرئيسية استقرارا نسبيا منذ ساعات الصباح الأولى، بدون مؤثرات أو بلاغات للإدارة العامة للمرور تؤثر على حركة المرور.
5 جنيهات مرة واحدة| انهيار الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك
يبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم في مصر 30-5-2023، وذلك بعد تراجعه بشكل قوى في السوق الموازية بقيمة نحو 5 جنيهات، وذلك بالتزامن مع استقراره في البنوك للشهر الثالث على التوالي منذ مارس الماضي.