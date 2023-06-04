هددها بنشر الصور والمقاطع الإباحية.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز راندا عبدالسلام|«فيديوجراف»

"فيديوهات راندا عبدالسلام" و"صور راندا عبدالسلام".. جملتان تصدرتا منصات البحث خلال الساعات الماضية بعد إحالة المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام إلى محكمة الجنايات تمهيدًا لمحاكمته.

راندا عبدالسلام فيديو

الفنانة راندا عبدالسلام ردت على محاولة ابتزازها عبر منشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك، بعدما تعمد المتهم مضايقتها وتهديدها بنشر صورها وفيديوهاتها الخاصة على إنستجرام وأنشأ حسابا خاصا لهذا الغرض.

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للمزيد حول قضية ابتزاز راندا عبدالسلام وصور راندا عبدالسلام ومحتوى فيديوهات راندا عبدالسلام وكيف ردت الفنانة على تلك الفيديوهات وواقعة التهديد التي تعرضت لها شاهد الفيديوجراف التالي: