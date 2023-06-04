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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المصريين الأحرار: ندعم سن قانون يضمن الحرية المسؤولة لتداول المعلومات وعقوبة تحريفها

بسام الغزولي نائب
بسام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار

قال النائب بسام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن المعلومات هي ذاكرة الوطن وذاكرة الحكم، وتداولها مهم لحماية الدولة من الشائعات والاستهداف.

وأضاف الغزولي خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن حزب المصريين الأحرار شارك بورقة تطرح رؤية منضبطة في الحوار الوطني للحرية المسؤولة الواعية المستنيرة لتداول المعلومات.

حرية تداول المعلومات

ولفت إلى أن الحزب يدعم سن قانون يضمن حرية تداول المعلومات وعقوبة تحريفها، ووصلنا لأن المواطن يتداول معلومات على مواقع التواصل دون التيقن من حقيقتها، حتى يتحول اللامصدر إلى مصدر، وتتحول كدولة من مصدر للحقيقة للدفاع عن المعلومة ضد الشائعة.

وذكر أن الهدف الوحيد هو "عرض الحقيقة"، لأنه يحد من الشائعات، ويعدل سلوك المواطن في تنقية مصادر المعلومة، ويساعد الأحزاب على النزول للشارع وكسب ثقة المواطن، ويتزامن مع حالة التوافق والشفافية التي أحدثها الحوار الوطني في الحياة السياسية.

إكسترا نيوز الحياة السياسية الحوار الوطني المصريين الأحرار حزب المصريين حرية تداول المعلومات

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